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Через "літній сніг" на Закарпатті рятувальники евакуйовують високогірний дитячий табір

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Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки
Поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки / фото – офіційний сайт Геннадія Москаля

Через різке пониження температури в ніч на суботу 23 червня у Рахівському районі Закарпаття на високогір’ї випав сніг. На цій території розміщувався дитячий наметовий табір, в якому відпочивали 27 дітей.

Про це на своєму офіційному сайті написав очільник Закарпатської ОДА Геннадій Москаль.

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У цій місцевості виявився дитячий наметовий табір, у якому відпочивають 27 дітей. На місце виїхали рятувальники з теплими ковдрами і гарячим чаєм, у найближчі години діти будуть доставлені в низинні населені пункти району. Станом на 8-му годину ранку температура повітря на високогір’ї становить близько 1 градуса тепла,
– йдеться у повідомленні.

сніг Карпати
У Карпатах випав сніг

Зазначається, що поблизу гори Близниця на гірськолижному курорті Драгобрат шар снігу досяг кілька сантиметрів завтовшки.

сніг Карпати
На Драгобраті шар снігу досяг кількох сантиметрів завтовшки

Карпати сніг
Рятувальники займаються евакуацією високогірного дитячого табору

Нагадаємо, 23 травня у Карпатах випав сніг. Зокрема, на горі Іван Піп температурні позначки тримаються відмітки у 0 градусів.

Теги: Новини України Негода в Україні Погода Новини Закарпаття
Джерело: 24 канал
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