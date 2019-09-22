Через лобове зіткнення авто з електроопорою на Хмельниччині загинули 4 юнаків: деталі, фото

Водій Ford Mondeo не впорався з керуванням та врізався в електроопору. Автомобіль перекинувся, четверо юнаків загинули на місці, ще двоє – у лікарні. Трапилося це у Хмельницькій області поблизу Новосілки у ніч на 22 вересня.

Виклик надійшов о 2 годині 5 хвилин 22 вересня, повідомили у ДСНС Хмельницької області.

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Наразі деталей небагато – триває слідство. Відомо, що надзвичайники діставали тіла загиблих з автомобіля, розтискаючи задні двері гідравлічними ножицями.

Дивіться відеонарізку з фото (ДСНС та НП) із місця ДТП:

На місці від травм померли 4 людини – 1986, 1991, 1998 та 2001 років народження. Вижили ще один пасажир і водій автомобіля (1994 року народження). Обоє – в лікарні у важкому стані.

Фото з місця аварії (ДСНС та НП):

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