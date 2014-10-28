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      Через мажоритарку до Ради потрапить чимало одіозних політиків. Серед них Ківалов та Клюєв

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      Чимало одіозних політиків знову потраплять до парламенту по одномандатних округах — так званій мажоритарці.

      Кредит довіри колишнім регіоналам видає переважно Схід та Південь. Так, на Одещині перемагає Сергій Ківалов. Шанси потрапити до ВР від Харківщини мають Віталій Хомутинник і рідний брат скандального Михайла Добкіна — Дмитро.

      На Донеччині — в лідерах Сергій Клюєв, брат Андрія Клюєва, який зараз перебуває у розшуку. Крім того, Донбас може привести у цю Раду Ігоря Шкірю та Юхима Звягільського. Мажоритарка на парламенську орбіту на Закарпатті виводить одразу трьох Балог — братів Віктора, Івана та Павла.

      Як відомо, КВУ вже порахували — лише колишніх регіоналів до парламенту може потрапити сорок людей, що йдуть як самовисуванці. І чимало з них — це політики, які голосували за закони 16-го січня.

      Теги: Новини політики Верховна Рада Мажоритарники Мажоритарні вибори Вибори до ВР-2014
      Джерело: Телеканал новин "24"
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      Новини за 28 жовтня 2014
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