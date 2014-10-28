Через мажоритарку до Ради потрапить чимало одіозних політиків. Серед них Ківалов та Клюєв

Чимало одіозних політиків знову потраплять до парламенту по одномандатних округах — так званій мажоритарці.

Кредит довіри колишнім регіоналам видає переважно Схід та Південь. Так, на Одещині перемагає Сергій Ківалов. Шанси потрапити до ВР від Харківщини мають Віталій Хомутинник і рідний брат скандального Михайла Добкіна — Дмитро.

На Донеччині — в лідерах Сергій Клюєв, брат Андрія Клюєва, який зараз перебуває у розшуку. Крім того, Донбас може привести у цю Раду Ігоря Шкірю та Юхима Звягільського. Мажоритарка на парламенську орбіту на Закарпатті виводить одразу трьох Балог — братів Віктора, Івана та Павла.

Як відомо, КВУ вже порахували — лише колишніх регіоналів до парламенту може потрапити сорок людей, що йдуть як самовисуванці. І чимало з них — це політики, які голосували за закони 16-го січня.