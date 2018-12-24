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      Через моторошну ДТП на Дніпропетровщині загинув водій, ще троє осіб постраждали: фото

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      Через моторошну ДТП на Дніпропетровщині загинув водій, ще троє осіб постраждали
      Через моторошну ДТП на Дніпропетровщині загинув водій, ще троє осіб постраждали / Поліція Дніпра

      24 грудня у Новомосковську, що на Дніпропетровщині, зіткнулися два легковика. Внаслідок аварії водій автомобіля загинув, ще троє осіб – постраждали.

      ДТП сталася близько 4 ранку, повідомила прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

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      30-річний водій автомобіля Mitsubishi Lancer не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де зіткнувся з автомобілем"ВАЗ-2101".

      Моторошна аварія на Дніпропетровщині
      Моторошна аварія на Дніпропетровщині

      Внаслідок аварії водій автомобіля ВАЗ – 53-річний мешканець міста Новомосковська, загинув на місці. 51-річна пасажирку автомобіля ВАЗ, водія та пасажирку автомобіля Mitsubishi Lancer доставили до лікарні. 

      Співробітники ДСНС за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання деблокували тіло загиблого водія з пошкодженої автівки "ВАЗ-2101". 

      Внаслідок аварії загинув водій
      Внаслідок аварії загинув водій

      За фактом відкрито кримінальне провадження та призначено проведення ряду експертиз для встановлення всіх обставин події. 

      До слова, 23 грудня поблизу села Красне, що на Полтавщині, на трасі Суми – Ромни – Пирятин маршрутка з'їхала у кювет і перевернулась. Внаслідок аварії постраждали троє людей.

      Теги: Новини України Поліція Новини Дніпра Аварії та ДТП ДСНС Жертви Транспорт
      Джерело: 24 канал
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