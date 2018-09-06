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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ АВІАКАТАСТРОФА НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Через наліт після хімвикиду в Армянську почалися проблеми з електрикою

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В Армянську почалися проблеми з електрикою
В Армянську почалися проблеми з електрикою / Ілюстративне фото

В ніч проти четверга, 6 вересня, в окупованому Армянську через липкий наліт, що утворився внаслідок хімвикиду, кілька разів зникала електроенергія та були трибки напруги. Вранці люди почали скаржитися на те, що у них виходить з ладу техніка.

Про це повідомляє "Примечания".

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Деякі з жителів Армянська ночі телефонували диспетчеру, який повідомив – проблеми викликані зупинкою заводу "Кримський титан". Саме цей завод вважають головним винуватцем надзвичайної ситуації у прикордонному місті.

У "Крименерго" офіційно ситуацію не коментують, але на сайті з'явилася інформація про те, що підприємство вживає всі можливі заходи для запобігання технологічним порушенням в Армянську.

Видання з посиланням на фахівців зазначило, що їдкий шар на проводах і налипла на нього пилюка зробили ізоляцію такою, що проводить електрострум. Коли підуть дощі, можливі пошкодження ізоляції, що призведе до відключень електрики.

Наголошується, що ця проблема незабаром стане масовою, можна очікувати підвищення аварійності в Армянську і Красноперекопську. У зоні ризику опиняться також відкрите обладнання трансформаторних підстанцій, металеві опори і т. д. У так званому міністерстві палива та енергетики Криму про прийдешні труднощі поки мовчать.

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Наразі відомо, що у зв'язку з роботами з очищення проводів від нальоту, від електропостачання будуть відключені наступні вулиці:

Армянськ світло хімвикид катастрофа
Вимкнення світла в Армянську

Як розгорталися події з хімвикидом в Армянську?

хроніка подій
Теги: Новини України Новини Криму Надзвичайні ситуації Хімвикид в Армянську Енергетика Анексія Криму Екологія
Джерело: 24 Канал
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