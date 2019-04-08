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      Через НАТО Росія вивела в Чорне море бойові кораблі та авіацію

      607 Читать новость на русском
      Навчання НАТО у Чорному морі
      Навчання НАТО у Чорному морі / ВМС України

      У Росії вирішили нагадати НАТО про себе. У відповідь на планові навчання НАТО російський Чорноморський флот вивів на чергування військові кораблі та ракетні комплекси.

      Так, для швидкого реагування на можливі "нештатні" ситуації Чорноморський флот контролюватиме дії НАТО, про це повідомляють російські ЗМІ із посиланням на національний центрі управління обороною Росії.

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      У Чорному морі стартували військово-морські навчання групи фрегатів НАТО "Морський Щит 2019" (Sea Shield 2019), вони триватимуть від 5 до 13 квітня. У навчаннях беруть участь 14 румунських військових кораблів, шість кораблів з Болгарії, Канади, Греції, Нідерландів і Туреччини та 2 200 військових. Кораблі у регіоні будуть відпрацьовувати бойові завдання і взаємодію.

      У призначених районах акваторії Чорного моря організовані чергування розвідувальних кораблів, а також корабельних ударних групи, берегових ракетних комплексів "Бастіон" і "Бал", та літаків морської авіації,
      – пояснюють російські військові.

      Зазначимо, міністри закордонних справ країн НАТО затвердили програму посилення присутності альянсу в Чорноморському регіоні через відверту агресію Росії. У Кремлі такі наміри відразу ж засудили. 

      Чому виникла ескалація в регіоні?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Свій крок у Росії аргументували тим, що нібито українські кораблі неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах. Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Також Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими. Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня.

      15 та 16 січня у Москві суд продовжив термін арешту полоненим морякам – частині до 24 квітня, а частині – до 26 числа. Згодом захисники 24 бранців Кремля подали апеляції, проте суд їх відхилив.

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      Теги: Новини України Новини політики НАТО Водний транспорт авіація Новини Росії
      Джерело: 24 канал
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