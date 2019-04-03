Через небезпечні тріщини з лікарні Миколаєва евакуювали 30 дітей

У Миколаєві терміново закрили обласну дитячу інфекційну лікарню. По всій будівлі пішли жахливі тріщини, які стали небезпечними для життя усіх працівників та пацієнтів. Понад 30 хворих дітей перевезли в інші лікарні.

Перші тріщини в обласній дитячій інфекційній лікарні міста Миколаєва з'явилися місяць назад. У березні 2019 року інженери проінспектували лікарню та рекомендували закрити приміщення. Тріщини, яких ще кілька років тому не було, почали швидко збільшуватися.

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"Через рух ґрунтових вод почали з'являтися тріщини, які можуть спричинити руйнування будівлі", – розповів начальник департаменту охорони здоров'я Миколаївської ОДА Павло Георгієв.



Зовнішні тріщини дитячої лікарні



Евакуювали 34 маленькі пацієнти, яких розмістили до міської й обласної дитячих лікарень та до інфекційної лікарні для дорослих. Медики запевняють, що діти з інфекційними хворобами не загрожують іншими пацієнтам.

У нас є резерви по палатах, боксах, куди ми відповідно до віку поклали госпіталізованих хворих дітей,

– прокоментував заступник головного лікаря Миколаївської обласної інфекційної лікарні Ігор Пашков.

Чиновники пообіцяли працевлаштувати медиків із закритої лікарні, але запропонували незручні вакансії для медсестер.

Нам запропонували декретні місця. Але який сенс нам працювати? Пробудимо місяць, два чи півроку, а тоді вийде людина з декрету й ми будемо зобов'язані піти,

– пояснюють медсестри.

Проект нового дитячого корпусу обіцяють підготувати за два місяці. Його планують збудувати до кінця року за гроші резервного фонду.



Внутрішні тріщини дитячої лікарні

Аварійну лікарню планують віддати місту під дитячий садок. Проте будинок потребує капітальної реконструкції з підсиленням фундаменту. Однак за які гроші планують це зробити відповіді поки не мають.