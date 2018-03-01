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Через негоду до семи міст України заборонений в’їзд вантажівок: перелік доріг

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Через негоду до семи міст України заборонений в’їзд вантажівок: перелік доріг
Через негоду до семи міст України заборонений в’їзд вантажівок: перелік доріг / Фото з вільних мереж

В четвер, 1 березня, через негоду в Україні тимчасово заборонено в’їзд вантажівок до Києва, Дніпра, Запоріжжя, Кропивницького, Миколаєва, Одеси та Херсона. При цьому стан покриття на автодорогах державного значення у більшості областей місцями засніжений, на окремих ділянках снігові перемети.

Про це у Facebook повідомляє "Укравтодор".

Згідно з повідомленням, обмежено рух великогабаритного транспорту на таких ділянках доріг:

Київська область: на всіх дорогах при в'їзді до Києва;

Одеська область: М-05 Київ - Одеса, М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ; М-15 Одеса - Рені; М-16 Одеса - Кучургани; М-27 Одеса - Чорноморськ; М-28 Одеса - Южний; Н-33 Одеса - Білгород-Дністровський - Монаші; Р-55 Одеса - Вознесенськ - Новий Буг; Р-72 КПП "Старокозаче" - Білгород-Дністровський;

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Миколаївська область: М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (в районі Коблево);

Херсонська область: М-14 Одеса - Мелітополь - Новоазовськ (на в'їзді у Херсон).

Зазначається, що дорожні підприємства працюють у цілодобовому режимі. Для оперативного забезпечення проїзду дорогами державного значення дорожні організації задіяли 1558 одиниць техніки та 1921 робітника, в черговому режимі – 912 одиниць техніки та 1154 робітників.

Щодо погоди 1 березня, то вранці спостерігається сніг в Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Київській, Сумській, Чернігівській областях та в Києві.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях швидкість вітру сягає до 20 метрів на секунду. Температура повітря на більшості території України коливається від -6 градусів до -25 градусів.

Теги: Новини України Новини Одеси Новини Дніпра Новини Запоріжжя Новини Києва Новини Херсона Новини Миколаєва Новини Кропивницького Негода в Україні Транспорт Дороги
Джерело: 24 Канал
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