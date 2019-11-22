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      Через невдалу екстрену посадку літака в аеропорту Одеси скасували усі рейси до 18 години

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      Літак, який аварійно сів в Одесі, чекає на спецобладнання для евакуації з Туреччини / dumskaya.net

      Увечері четверга, 21 листопада, в аеропорту Одеси літак з Туреччини здійснив аварійну посадку. Працівникам аеропорту не вдалося забрати зі злітної смуги пошкоджений літак навіть наступного ранку. Тому усі ранкові рейси з одеського аеропорту довелося скасувати. Аеропорт буде закрито до 18 години.

      Пошкодження літак отримав при аварійній посадці – у повітряного судна зламалася передня стійка шасі, повідомляє "Думська".

      Цікаво: Літак загорівся в небі над Лос-Анджелесом: відео

      Евакуація триває настільки довго, оскільки спеціальне обладнання для цього везли в Україну з Туреччини. Поки його чекають в Одесі, спецобладнання проходить митні процедури у Херсоні.

      На онлайн-табло аеропорту зазначається, що перший рейс прибуде в Одесу не швидше 12:35. Аеропорт очікує прибуття літака з австрійського Відня.

      Водночас у самому аеропорту "Одеса" повідомили, що він буде закритим для рейсів протягом майже усього дня – до 18 години.

      Цікаво, що деякі авіакомпанії почали відправляти своїх клієнтів через інші аеропорти. Наприклад, Sky Up відправив своїх автобусом до Херсона, звідки вони мають відлетіти до Єгипту.

      Що відомо про аварійну посадку літака в одеському аеропорту?Увечері 21 листопада аеропорту Одеси сталася аварійна посадка літака Turkish Airlines, що летів рейсом "Стамбул – Одеса". Пасажирів терміново евакуювали із борта. На щастя, ніхто не постраждав – у пасажирів, щоправда, шок.

      Цікаво, що в Одесі така поломка – друга протягом дня: аналогічна ситуація сталася 21 листопада вдень із приватним літаком, який злітав у напрямку ОАЕ.

      Аварійна посадка літака в Одесі: дивіться фото

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Одеси авіація Новини Туреччини
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