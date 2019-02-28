Через невиплату пенсій суд зобов’язав НАБУ відкрити справу

Солом'янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом можливої державної зради чиновників Міністерства соціальної політики і Пенсійного фонду. Причина – невиплата пенсій.

До суду звернувся позивач зі скаргою на дії НАБУ, мовиться в матеріалах суду, повідомляє "Українські Новини".

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Позивач вимагав почати розслідування щодо чиновників Мінсоцполітики та Пенсійного фонду за кримінальними статтями: зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади, держзраду і невиплату пенсій.

Суд визнав скаргу обґрунтованою і зобов'язав НАБУ почати розслідування за цими фактами.

Коли в Україні зростуть пенсії? Уряд перерахує розмір пенсій з 1 березня. Це відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. Всього розмір пенсій зросте на 17-18%.



Пенсіонери отримуватимуть ще й додаткові виплати – ті, хто через низьку зарплату не отримають індексацію пенсій, але мають великий страховий стаж:



• понад 35 років для чоловіків;

• 30 років для жінок (вихід на пенсію після 2011 року);

• 25/20 років (вихід на пенсію до 2011 року).