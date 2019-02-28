09:16
28 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Горілка для Кім Чен Ина. Православна медицина
      Вєсті Кремля
      21:27, 27 лютого
      Вєсті.UA: Порошенко може очолити "Квартал 95". Темні союзники Вілкула
      Вєсті.UA
      19:49, 26 лютого
      Непокарані і "вічно легітимні": чому маєтки топ-злочинців досі не перейшли державі
      ЦРУ
      09:00, 27 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Еміграція із СРСР
      Згадати все
      21:35, 27 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 КОНФЛІКТ МІЖ ІНДІЄЮ І ПАКИСТАНОМ

      Через невиплату пенсій суд зобов’язав НАБУ відкрити справу

      1290 Читать новость на русском
      Через невиплату пенсій суд зобов’язав НАБУ відкрити справу
      Через невиплату пенсій суд зобов’язав НАБУ відкрити справу / Ілюстративне фото

      Солом'янський райсуд Києва зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження за фактом можливої державної зради чиновників Міністерства соціальної політики і Пенсійного фонду. Причина – невиплата пенсій.

      До суду звернувся позивач зі скаргою на дії НАБУ, мовиться в матеріалах суду, повідомляє "Українські Новини".

      Читайте також: Пенсіонерам додатково виплатять по 2400 гривень: коли і кому

      Позивач вимагав почати розслідування щодо чиновників Мінсоцполітики та Пенсійного фонду за кримінальними статтями: зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади, держзраду і невиплату пенсій.

      Суд визнав скаргу обґрунтованою і зобов'язав НАБУ почати розслідування за цими фактами.

      Коли в Україні зростуть пенсії? Уряд перерахує розмір пенсій з 1 березня. Це відбудеться з урахуванням рівня середньої зарплати та інфляції. Всього розмір пенсій зросте на 17-18%.

      Пенсіонери отримуватимуть ще й додаткові виплати – ті, хто через низьку зарплату не отримають індексацію пенсій, але мають великий страховий стаж:

      • понад 35 років для чоловіків;
      • 30 років для жінок (вихід на пенсію після 2011 року);
      • 25/20 років (вихід на пенсію до 2011 року).

      blog_ava
      Ситуація на Донбасі: бойовики зазнали суттєвих втрат
      сьогодні
      2170
      Теги: Новини України НАБУ Новини політики Пенсія Пенсійний фонд України Гроші Розслідування Міністерство соціальної політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Військовий "картковий будинок", або Чому заарештували екс-керівника Генштабу
      сьогодні , 08:40 Військовий "картковий будинок", або Чому заарештували екс-керівника Генштабу
      Наталя Ромашова 300
      Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      27 лютого , 22:01 Здобутки Євромайдану відправили на смітник
      Артем Овдієнко 1470
      Україна не братиме участі в Євробаченні-2019
      27 лютого , 18:25 Україна не братиме участі в Євробаченні-2019
      11876
      Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України
      27 лютого , 21:33 Конфлікт між Індією і Пакистаном: чи бути війні і як це торкнеться України
      Світлана Попова 2213
      Expo 2020: Топ-7 неймовірних павільйонів, якими здивує всесвітня виставка
      27 лютого , 20:31 Expo 2020: Топ-7 неймовірних павільйонів, якими здивує всесвітня виставка
      1044
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук