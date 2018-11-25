Через ситуацію в Азові Садовий ініціює екстрене засідання парламенту

Мер Львова та лідер "Самопомочі" Андрій Садовий закликав Президента України Петра Порошенка терміново скликати Раду нацбезпеки та оборони у зв'язку з критичною ситуацією у Азовському морі.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні вночі має бути негайно скликано Раду нацбезпеки та оборони. Слово – за Президентом. Ініціюємо екстрене засідання парламенту. Звернулись до віце-спікера Оксани Сироїд ще цього вечора зібрати необхідні підписи. Будемо звертатись до Ради безпеки ООН з вимогою позачергового розгляду акту відкритої збройної агресії Росії проти України", – заявив він.

Також політик сподівається, що урок Криму 2014-го вивчено.

"Реакція має бути швидкою та жорсткою", – наголосив Андрій Садовий.

Нагадаємо, 25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордоннийкорабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.