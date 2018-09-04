Через обвал шахти на Запоріжжі загинув гірник

4 вересня у шахті "Експлуатаційна" "Запорізького залізорудного комбінату", розташованій у селі Мала Білозерка на Запоріжжі, стався обвал. В результаті інциденту загинув гірник.

Про це інформує прес-служба ДСНС у Запорізькій області.

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О 4:25 на відмітці 940 метрів стався обвал породи, внаслідок чого під завалом опинився проходчик 11 дільниці,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на ліквідацію наслідків надзвичайної події прибули рятувальники воєнізованого гірничорятувального загону ДСНС.

"О 05:34 тіло 33-річного загиблого вилучили з-під завалу. Всього на момент обвалу у шахті перебували 424 гірника. Загрози їхньому життю немає", – повідомили рятувальники.

На разі, роботи на дільниці припинені, інші працюють у штатному режимі. Обставини та причина завалу встановлюється.