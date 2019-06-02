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      Через буревій на Kozak Fest загинула людина, ще двоє постраждали

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      Одна людина загинула на фестивалі Kozak Fest, двоє – травмовані
      Одна людина загинула на фестивалі Kozak Fest, двоє – травмовані / InfoResist

      Через буревій і шквальний дощ, що наробив лиха на етно-рок-фестивалю Kozak Fest та зірвав дах сцени, загинула людина. Ще двоє отримали переломи.

      За словами рятувальників, загинув чоловік 1971 року народження, про це повідомили у прес-службі ДСНС Дніпропетровської області, пише "Інтерфакс". 

      Читайте також: Страшний буревій атакував KOZAK Fest: обвалився дах сцени, фестиваль припинили

      Ще двоє людей постраждали – 52-річна жінка отримала перелом ноги, а 41-річний чоловік – перелом ступні.

      Загалом на фестиваль цього року прибуло близько 10 тисяч глядачів. Нищівний вітер зніс батут, частину наметів та пошкодив сцену. Окрім того, дощ підтопив деякі ділянки в урочищі, через це частина людей не могли звідти виїхати. 

      Трагедія на Kozak Fest: з'явилося відео, як падає дах сцени

      Рятувальники повідомили, що при розборі пошкодженої конструкції сцени і огляді місцевості врятували 135 осіб та витягнули 53 автомобілі.

      Відео негоди на KozakFest:

      Про негоду відразу після обвалу сцени відразу написав на своїй Instagram-сторінці Дмитро Шуров – Pianoбой. Музикант розповів, що через страшний буревій "на фестивалі обвалився дах сцени" і що "можуть бути постраждалі".

      Твориться хаос, падають дерева. Бажаю всім людям вийти з цієї халепи живими та здоровими, бережіть себе та близьких,
      – наголосив Шуров.

      Через негоду організатори скасували усі заходи, заплановані на 2 червня. Пояснили це тим, що наслдіки буревію ліквідувати не встигли і сцену не відновили. 

      Що таке KOZAK Fest?Це найбільший етно-рок фестиваль центральної України. 2019 року захід відбувається 31 травня та 1-2 червня в урочищі Княжі Байраки на Дніпропетровщині. ​Присвячений фестиваль традиційно до перемоги Богдана Хмельницького у битві під Жовтими Водами.

      Тут збираються поціновувачі якісної української музики: у 2018 році KOZAK Fest відвідали понад 100 тисяч людей. У 2019 серед виконавців – "СКАЙ", "Друга Ріка", "Онука", Detach, "Чумацький шлях", Pianoбой, "Фіолет" та багато інших.

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      Теги: Новини України Новини політики Жертви Негода в Україні Новини Дніпра ДСНС
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