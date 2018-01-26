Через окреме голосування не можна передбачити, хто саме потрапить до ЦВК, – Бернацька

Про нових кандидатів у Центральну виборчу комісію – дивіться в інтерв'ю 24 Каналу з першою заступницею міністра юстиції України та кандидаткою до ЦВК Наталією Бернацькою.

– Питання висування моєї кандидатури на посаду у Центральну виборчу комісію виносилось на обговорення у "Народному фронті" (саме від цієї партії Бернацька є кандидаткою до ЦВК – 24). Всього їх від НФ троє, включно зі мною. Адже окрім голови та двох заступників, мінімум п'ятеро членів ЦВК повинні мати повну вищу юридичну освіту. Відтак, розглядали мою кандидатуру і у зв'язку з тим досвідом, який мені вдалося набути за останні чотири роки в уряді. Сподіваємось, новий склад ЦВК буде сформований до виборів, бо, як ми бачимо, цей процес триває вже чотири роки.

Читайте також: Більшість кандидатів у члени ЦВК ще з часів Януковича і Ющенка

– Я роздумувала над питанням, чи йти до ЦВК, чи ні. Бо наразі ми маємо дуже гарну команду у Мін'юсті. І за чотири роки було багато зроблено, і є дуже амбітні плани на цей рік. Але я ніколи не трималася за посади. І коли я розумію, що є виклик і робота в ЦВК має пікове навантаження у період президентських/парламентських виборів, то це буде цікаво. І для мене важливо, щоб вибори в Україні пройшли прозоро і щоб ніхто не міг сказати, що члени ЦВК можуть впливати на результати виборів.

– Голосування до ЦВК не буде пакетним. Стовідсотково за кожного кандидата будуть голосувати окремо. Саме завдяки такому підходу завчасно передбачити результат не можна.

Більше – дивіться в інтерв'ю.