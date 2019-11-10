Через осінню посуху в окупованому Криму помирають річки: прісна вода зникає навіть у колодязях

У Криму тепла осінь із мінімальними опадами призвела до сильної посухи. Так, пересихати почали головні річки, які живлять водосховища півострова. У листопаді в багатьох населених пунктах вода майже зникла в колодязях і навіть свердловинах.

Про плачевну ситуацію із прісною водою повідомляють місцеві гідрологи у коментарях спецпроєкту "Крим. Реалії".

Читайте також: У Зеленського озвучили позицію щодо повернення води в окупований Крим

Водна проблема Криму ускладнюється з кожним роком. Поки що російська влада рятує ситуацію з водопостачанням кримчан, використовуючи артезіанські води, але їхні ресурси стрімко зменшуються.

Увага! Україна забезпечувала до 85% потреб Криму в прісній воді через Північно-Кримський канал, що з’єднує головне русло Дніпра з півостровом. Після анексії Криму Росією в 2014 році постачання води на півострів з материкової частини країни припинили.

За словами гідролога Наталки Охрименко, на півострові зараз панує засуха аналогічна тим, які були у 1994 і 2012 роках.

Тенденція зараз така, що осінь цього року буде набагато гіршою, тому що в 2012 і 1994 роках в грудні опади принесли водність на річках. Зараз же, за прогнозом синоптиків, як мінімум до 20 листопада ніяких істотних опадів не видно,

– наголошує експертка.

Яка ситуація з водоймами у Криму?

За інформацією експертки, пересохла річка Чорна. Вона живить Чорноріченське водосховище – для водопостачання Севастополя;

У верхів'ях пересохла річка Альма, яка живить Партизанське водоймище – водопостачання Сімферополя.

Річки Кача, Бельбек, Коккозка сильно виснажені.

Обсяг води в Партизанському і Сімферопольському водосховищах вже зменшилось наполовину. Сильно виснажене Білогорське, зараз подача води в східний Крим здійснюється з Тайганського водосховища, що розташоване поруч,

– розповіла Охріменко.

У листопаді в багатьох населених пунктах вода майже зникла в колодязях і навіть свердловинах.

Що пишуть у соцмережах про "водну катастрофу" у Криму:

Загострення водної проблеми в Криму мотивували кримських активістів руху Liberate Crimea ініціювати акцію "Водну проблему Криму вирішить лише деокупація".

Актуально: Чому Україні не варто відновлювати постачання води і світла в Крим: заява Чубарова

Вони розміщували біля водних об’єктів півострова тематичні листівки, щоб привернути увагу до проблеми звичайних кримчан.