21:56
10 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін почав турбуватися про екологію. "Ласковий май" бойкотує Грузію
      Вєсті Кремля
      21:25, сьогодні
      Вєсті. UA: Як Вакарчук облажався. Стендап Ляшка про Ахметова
      Вєсті.UA
      19:32, сьогодні
      Якими статками насправді володіє Ляшко: розкішний будинок для матері та машина для дружини
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від музею до Українського дому
      Згадати все
      21:31, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Через овочі та яйця: Україна більше не в топ-20 країн з найвищим показником інфляції

      469 Читать новость на русском
      Інфляція в Україні сповільнилася, але все ще значна
      Інфляція в Україні сповільнилася, але все ще значна / Ілюстративне фото

      За показником інфляції у 9% Україна посідає 22-24 позиції у світі, разом з африканськими Еритреєю та Сан-Томе і Прінсіпі. Та серед Європейських країн, якщо не рахувати Туреччину, в України – найгірша ситуація.

      Про це повідомила експертна платформа НБУ на своїй сторінці у Facebook.

      Несподівано: На нових банкнотах 1000 гривень використали фальшивий шрифт

      Примітно, що найбільш помітно вплинули на індекс інфляції ціни на алкоголь, тютюн і овочі.

      Інфляція
      Гаряча вода та вартість м'яса також помітно вплинули на інфляцію

      Згідно з даними Держстату, ціни зросли на:

      – овочі на майже 33%,
      – хліб на 21%,
      – залізничний та інший пасажирський транспорт на 25%,
      – каналізація та водопостачання на 23 та 21% відповідно.

      До слова, Україна відчула вперше за 11 місяців і зворотній до інфляції процес – дефляцію. Місячна дефляція на 0,5% була у червні та спричинена сезонним здешевленням овочів та яєць (аж на 43%).

      Динаміка
      У 2018 та 2019 році вдалося стабілізувати показник інфляції на рівні, меншому за 10%

      Загалом завдяки стабілізації показника інфляції темпи зростання споживчих цін знизилися. Вплинула на це і зміна механізму встановлення цін на газ для населення.

      Що таке інфляція? Це збільшення в обігу кількості паперових грошей з наступним їх знеціненням. Для споживачів проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.

      Простіше кажучи, якщо у вас в гаманці 10 тисяч гривень і вони лежали там увесь місяць, то через інфляцію у 10% їхня фактична вартість за 30 днів буде дорівнювати 9 тисячам, хоча номінально сума не зміниться. Відповідно, за 10 тисяч сьогодні можна придбати товарів та послуг стільки, скільки їх можна було придбати місяць тому за 9 тисяч гривень.

      Найвищий у світі показник інфляції – і це не дивно, з огляду на масштабну кризу у країні – у Венесуелі: 282 тисячі 973 відсотки. Ця південноамериканська країна посіла першу сходинку "з величезним відривом". На другій позиції Зімбабве з "лише" 97,8% інфляції. У Аргентині, Південному Судані, Північній Кореї та Ірані інфляція у червні становила понад 50%.

      Інфляція
       

      Інфляція на споживчому ринку в Україні з початку 2019 року становить 4,2%. Держбюджет на 2019 рік заснований на прогнозі зростання реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%. НБУ прогнозує у 2019 році сповільнення інфляції до 6,3%, а от МФВ і Світовий банк – до 7,3%.

      blog_ava
      Суд визнав підвищення тарифів на газ у 2016 незаконним: як це вплине на українців
      сьогодні
      14675
      Теги: Новини України Інфляція НБУ Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 09:30 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      42456
      Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад
      сьогодні , 20:12 Небезпечний суперник "Слуги народу", або Чому Зеленський вирішив скасувати військовий парад
      Артем Овдієнко 1237
      Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      сьогодні , 20:01 Дострокові парламентські вибори в Україні: все, що треба знати
      5247
      Правда о рабском труде в СССР
      сьогодні , 19:00 Правда о рабском труде в СССР
      Максим Мирович 705
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      сьогодні , 18:03 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      8131
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук