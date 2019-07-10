Через овочі та яйця: Україна більше не в топ-20 країн з найвищим показником інфляції

За показником інфляції у 9% Україна посідає 22-24 позиції у світі, разом з африканськими Еритреєю та Сан-Томе і Прінсіпі. Та серед Європейських країн, якщо не рахувати Туреччину, в України – найгірша ситуація.

Про це повідомила експертна платформа НБУ на своїй сторінці у Facebook.

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Примітно, що найбільш помітно вплинули на індекс інфляції ціни на алкоголь, тютюн і овочі.



Гаряча вода та вартість м'яса також помітно вплинули на інфляцію

Згідно з даними Держстату, ціни зросли на:

– овочі на майже 33%,

– хліб на 21%,

– залізничний та інший пасажирський транспорт на 25%,

– каналізація та водопостачання на 23 та 21% відповідно.

До слова, Україна відчула вперше за 11 місяців і зворотній до інфляції процес – дефляцію. Місячна дефляція на 0,5% була у червні та спричинена сезонним здешевленням овочів та яєць (аж на 43%).



У 2018 та 2019 році вдалося стабілізувати показник інфляції на рівні, меншому за 10%

Загалом завдяки стабілізації показника інфляції темпи зростання споживчих цін знизилися. Вплинула на це і зміна механізму встановлення цін на газ для населення.

Що таке інфляція? Це збільшення в обігу кількості паперових грошей з наступним їх знеціненням. Для споживачів проявляється зростанням загального рівня цін та зниженням купівельної спроможності грошей.



Простіше кажучи, якщо у вас в гаманці 10 тисяч гривень і вони лежали там увесь місяць, то через інфляцію у 10% їхня фактична вартість за 30 днів буде дорівнювати 9 тисячам, хоча номінально сума не зміниться. Відповідно, за 10 тисяч сьогодні можна придбати товарів та послуг стільки, скільки їх можна було придбати місяць тому за 9 тисяч гривень.

Найвищий у світі показник інфляції – і це не дивно, з огляду на масштабну кризу у країні – у Венесуелі: 282 тисячі 973 відсотки. Ця південноамериканська країна посіла першу сходинку "з величезним відривом". На другій позиції Зімбабве з "лише" 97,8% інфляції. У Аргентині, Південному Судані, Північній Кореї та Ірані інфляція у червні становила понад 50%.





Інфляція на споживчому ринку в Україні з початку 2019 року становить 4,2%. Держбюджет на 2019 рік заснований на прогнозі зростання реального ВВП на 3% при інфляції 7,4%. НБУ прогнозує у 2019 році сповільнення інфляції до 6,3%, а от МФВ і Світовий банк – до 7,3%.