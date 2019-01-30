Через ожеледь Київ зупинився у заторах: на яких вулицях ускладнено рух

У Києві через сильний туман та ожеледь на дорогах утворилися численні затори. Рух найбільше ускладнено на проспекті Перемоги, у районі Бессарабської площі та Набережному шосе.

Дані Google Maps свідчать, що станом на 10 годину 30 хвилин на вулицях столиці утворилися численні затори.

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На проспекті Перемоги найбільші затори спостерігаються в районі станцій метро "Святошин" та "Берестейська". Крім того, на вулиці Жилянській позначка заторів також "червоного кольору".

Затори частково паралізували і вулицю Михайлівську, Костьольну, а також Володимирський узвіл та вулицю Січових Стрільців.

Окрім того, рух ускладнено на Набережному шосе, проспекті Героїв Сталінграда, місцями – на Північному мосту, на під'їзді до мосту Метро з лівого берега, мосту Патона та Дарницького мосту.



Через туман та ожеледь Київ стоїть у заторах



Тягучка з проспекту Перемоги до центру міста

В Укравтодорі зазначили, що на більшій частині території України, зокрема, у Киівській області, протягом доби – туман.

Видимість 200-250 метрів, 1 рівень небезпеки – жовтий,

– додали у прес-службі.