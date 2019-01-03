Через ожеледь та непосипані траси на заході України стались десятки аварій: фото

Десятки аварій, затори і навіть три населені пункти без газу – такої біди наробила хуртовина на Західній Україні. Всього цього, можливо, і не сталося б, якби дороги вчасно посипали та розчистили.

Цистерна посеред дороги та розтрощений мікроавтобус – ДТП сталось о шостій ранку на трасі Львів-Шегині. Цистерна не розминулась із двома мікроавтобусами.

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Внаслідок аварії двоє осіб – пасажир та водій "Рено Мастер" – загинули, ще 10 осіб із травмами у лікарні. Причиною аварії могла стати нерозчищена дорога.



Аварія на Львівщині

А на іншому напрямку на Львівщині фури забуксували на нерозчищеній трасі. Там тепер рух регулює поліція. Досвідченні водії кажуть, на такому голольоді навіть їм важко втримати кермування.



Фури буксують на нерозчищеній трасі

На повороті починало заносити машину на зустрічну смугу, я старався вирівняти, і вийшло так, що задньою частиною зачепив машину "Шевроле". Лише через 10 хвилин після ДТП посипали дорогу,

– розповів уачсник ДТП Павло.

А на Волині через ДТП без газу залишились три населені пункти. Через ожеледь водій молоковоза не впорався з кермуванням та злетів з мосту у воду, пошкодивши два газопроводи. "З дороги перекинувся молоковоз вантажністю семи тон з молоком. На місці події працює дві пожежно-рятувальної техніки", – відповів прес-секретар управління ДСНС у Волинській області Володимир Нестеров.



Аварія на Волині

Майже безперервно сніжить і у Львові. Дороги міста розщищають понад 70 одиниць техніки та дві тисячі двірників.

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Замітає і Закарпаття. Зокрема, до озера Синевир на авто під'їхати неможливо. Тож охочих побачити озеро, місцеві везуть на санях. Синоптики попереджають, що сніжитиме до Різдва. Вже від завтра можливі хуртовини у центральних та східних областях.