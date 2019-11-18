Через падіння споживання сталі у світі виплавка в Україні за два місяці впала на 10%, – ЗМІ

У зв'язку з падінням споживання сталі в усьому світі виплавка в Україні за останні 2 місяці впала на 10%.

Про це йдеться в статті "Українська металургія вступила в смугу кризи" на порталі Мінпром.

"Залежна від експорту українська металургія – за інформацією ТОВ "ЕТР-Спектр", за 9 місяців поточного року на зовнішніх ринках було реалізовано 82,8% виробленої в Україні металопродукції – не вибивається із загальносвітового тренду. У жовтні і вересні виплавлення сталі в країні падало на 10%", – йдеться в статті.

У матеріалі зазначається, що тенденція на зниження споживання сталі спостерігається в усьому світі через настання глобальної економічної кризи, пов'язаної з тривалим торговим протистоянням між Китаєм і США.

Головним чином в Україні падіння виробництва сталі відбулося через призупинення частини виробничих потужностей на Дніпровському металургійному комбінаті та Дніпровському металургійному заводі. Свої п'ять копійок до зниження національного виплавлення внесла й зупинена у вересні курахівська "Електросталь".

На ДМЗ, який входить до групи DHC Steel бізнесмена Олександра Ярославського, після зупинки частини потужностей озвучили гарну історію про намір інвестувати 300 млн дол. у модернізацію виробництва. Але для початку на підприємстві необхідно провести дослідницьку і ремонтну роботу, що передбачає зупинку частини цехів". Водночас у ДМК і в курахівській "Електросталі" прямо заявили, що зупинка викликана несприятливою ситуацією на ринках металопродукції,

– йдеться в матеріалі.

Автор статті нагадує, що сьогодні в ГМК і суміжних галузях працюють 350 тис. осіб, щорічно металурги заводять до країни близько 10 млрд дол. валютного виторгу, тобто від їхньої стабільної роботи безпосередньо залежить курс національної валюти, і подальший тиск на галузь може негативно позначитись на економіці всієї країни.