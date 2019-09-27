15:28
27 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Космодром імені Путіна. Радіоактивна Генасамблея ООН
      Вєсті Кремля
      21:37, 26 вересня
      Вєсті.UA: Влогер Гончарук. НХ від Портнова
      Вєсті.UA
      18:58, 26 вересня
      Коли добудують "міст на Троєщину" та хто витрачає виділені 6,5 мільярдів гривень
      ЦРУ
      10:16, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК ДТП У БРОВАРАХ ІМПІЧМЕНТ ТРАМПА

      Через податкові ініціативи влади "Арселор" почав говорити про закриття шахт

      90 Читать новость на русском
      Видобуток залізної руди в Україні
      Видобуток залізної руди в Україні / obozrevatel.com

      Зміни щодо податку на видобуток залізної руди, які можуть бути прийняті в рамках законопроєкту №1210, приведуть до погіршення фінансового стану українського ГМК.

      Про це розповів радник з питань взаємовідносин з органами влади "АрселорМіттал Кривий Ріг" Володимир Ткаченко, передає сайт компанії. За його словами, навіть без урахування цих поправок до Податкового кодексу України підприємство працює сьогодні на межі рентабельності.

      "Світова кон'юнктура дуже мінлива. Якщо в першому півріччі 2018 роки ми отримали прибуток у розмірі 4,2 млрд грн, то за той же період 2019-го – збиток в 79 млн грн. На кінець першого півріччя залишки нереалізованої металопродукції на складах підприємства зросли до 419 тис. тонн, що на 273 тис. тонн більше в порівнянні з тим же періодом минулого року. І прогнози невтішні: по третьому кварталу ми бачимо, що ціни і попит на металопродукцію продовжують падати, а очікування рецесії світової економіки тільки посилюються. Сировинні ринки ризикують попасти в період тривалого спаду цін, що ми вже неодноразово спостерігали в своїй історії. Підприємство отримувало збитки за підсумками 2009, 2012, 2013, 2014 років, незначний прибуток – у 2015-2016 роках. Після двох років сприятливих цін (2017-2018 роки) ми знову переживаємо непростий фінансовий рік", – зазначив Ткаченко.

      За його словами, розмови про те, що гірничо-металургійна галузь отримує надприбуток і їй потрібно збільшити податкове навантаження – помилкові. Вони з'являються або від незнання реальної ситуації в галузі, або від бажання пожертвувати конкурентоспроможністю ГМК на світових ринках в інтересах бюджету і збільшення його витрат.

      Крім того, запропоновані законодавчі зміни йдуть наперекір світовій практиці в своєму прагненні зробити об'єктом оподаткування не добуту руду з надр, а залізорудний концентрат і агломерат. Незрозуміло, як їх можна віднести до категорії первинної обробки корисних копалин. Йдеться про технологічні процеси на рудо-збагачувальних і агломераційних фабриках, які принципово змінюють хімічні властивості видобутого викопного. Це готові продукти, які продаються на ринках.

      "Незрозуміло також, чому при обговоренні ренти не враховують витрати всього ГМК, а оцінюють тільки прибуток від експорту концентрату. Галузь складається не тільки з ГЗК. У нашого підприємства повний цикл виробництва – від видобутку руди до випуску кінцевої металопродукції. На експорт йде лише п'ята частина концентрату – 1,9 млн тонн на рік, основна частина (8 млн тонн) використовується для власного металургійного виробництва. І його рентабельність значно нижче, ніж від експорту концентрату. для прикладу: за перші пів року 2019-го собівартість реалізованої металопродукції у нас зросла на 6 млрд грн. Зростання витрат стало основною причиною отримання збитку підприємством в першій половині року", – сказав Ткаченко.

      Він зазначив, що продуктивність продукції з високим ступенем переробки та з доданою вартістю, потрібно стимулювати поправочними коефіцієнтами до ренти, як пропонувалося не раз, а не орієнтуватися лише на експорт сировини і міряти по ньому всю гірничо-металургійну галузь. Будь-які податкові новації не повинні порушувати принцип нейтрального і справедливого оподаткування.

      Зараз не найсприятливіший час для фіскальних ініціатив – світова економіка стоїть на порозі кризи, вважає експерт.

      "Своїми необережними діями в податковій сфері депутати можуть спровокувати скорочення виробництва і темпів зростання української економіки. Наприклад, в разі збільшення ренти в нинішньому варіанті (більш ніж в 4 рази) підземний видобуток в шахті "АрселорМіттал Кривий Ріг" стане нерентабельною, що може привести до її закриття. На шахті працює понад 1000 осіб", – підсумував Ткаченко.

      blog_ava
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      сьогодні
      15150
      Теги: Податковий кодекс Податки Металургія
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал
      сьогодні , 15:00 Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал
      Юрій Шуліпа 133
      Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      сьогодні , 13:50 Що відомо про Олександра Данилюка: коротка біографія поки що секретаря РНБО
      Ірина Вихрущ 15146
      Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      сьогодні , 12:00 Демарш України в ПАРЄ: "за" і "проти"
      Наталя Ромашова 772
      То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      сьогодні , 08:40 То, что происходит между Россией и Украиной – это проблема США
      Блог Медіа 3461
      Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      26 вересня , 22:00 Притеснение верующих, запрет на украинские товары и обстрелы на полуострове: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1749
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук