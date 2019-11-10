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      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО
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      24 Канал Новини Новини України
      ІГОР МАЗУР СЛУГА НАРОДУ СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО

      Через потужні обстріли бойовиків поранені 4 український бійців: у них – мінно-вибухові травми

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      Війна на Донбасі
      Війна на Донбасі / 24 канал

      Ворог продовжує свою агресію на окупованому Донбасі. Так, за поточну добу, 10 листопада, проросійські бойовики вже 5 разів порушили режим тиші. Аж 4 українських оборонців отримали поранення. На щастя, їх життю нічого не загрожує.

      Окупанти гатять із протитанкового ракетного комплексу, зенітних установок, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Про це інформують у штабі ООС.

      Важливо: Розведення військ на нових ділянках взимку не буде, – ООС

      Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли – біля Майорська та неподалік Новотошківського.

      В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" проросійські окупанти здійснили 3 обстріли по позиціях Об'єднаних сил:2 рази поблизу Новогнатівки – з протитанкового ракетного комплексу та біля Красногорівки – з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

      Мінно-вибухові травми внаслідок обстрілів отримали 4 військовослужбовці Об'єднаних сил. Пошкоджений також автомобіль. Загрози життю українських захисників немає. Їх оперативно доправили до лікувального закладу,
      – мовиться у повідомленні.

      Увага! Упродовж минулої доби, 9 листопада, проросійські бойовики на Донбасі 18 разів порушували режим припинення вогню. Поранення отримав військовий. На щастя, без втрат.

      карта ООС оуповані території
      Карта окупованих територій на Донбасі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Проросійські бойовики Операція Об'єднаних сил Постраждалі
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