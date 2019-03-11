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      Через потужні вітри в Україні загинула дитина: фото наслідків негоди

      964 Читать новость на русском
      Негода в Україні
      Негода в Україні / vgolos.com.ua

      Шквальний вітер в кількох областях України спричинив до людських втрат і масштабних руйнувань.

      У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через падіння частини дерева у Вінниці загинула одна дитина 2008 року народження.

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      запоріжжя
      Вітер повалив дерева у Вінниці

      вінниця
      Наслідки негоди у Вінниці 

      В Одесі зруйнувалась частина стіни новобудови, в результаті постраждала одна особа 1935 року народження.

      одеса
      Потужні вітри в Одесі повалили дерева 

      одеса вітри
      В Одесі впав рекламний банер 

      В селі Іванівка, що на Тернопільщині сталося падіння металевої водонапірної вежі, яка була на стадії будівництва. Внаслідок поривів вітру залишаються пошкодженими 75 дахів.

      негода тернопіль
      Металева водонапірна вежа впала на Тернопільщині

      Рятувальники повідомили, що майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання у п'яти областях. Найбільше у Львівській області, де знеструмлені 19 населених пунктів. Постраждали також окремі райони у Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій областях.

      blog_ava
      Курс валют на 11 березня: валюта продовжує сильно дешевшати
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      Теги: Тернопіль Новини України Негода в Україні Новини Львова Новини Одеси Жертви Вінниця Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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