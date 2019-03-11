Через потужні вітри в Україні загинула дитина: фото наслідків негоди

Шквальний вітер в кількох областях України спричинив до людських втрат і масштабних руйнувань.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що через падіння частини дерева у Вінниці загинула одна дитина 2008 року народження.

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Вітер повалив дерева у Вінниці



Наслідки негоди у Вінниці

В Одесі зруйнувалась частина стіни новобудови, в результаті постраждала одна особа 1935 року народження.



Потужні вітри в Одесі повалили дерева



В Одесі впав рекламний банер

В селі Іванівка, що на Тернопільщині сталося падіння металевої водонапірної вежі, яка була на стадії будівництва. Внаслідок поривів вітру залишаються пошкодженими 75 дахів.



Металева водонапірна вежа впала на Тернопільщині

Рятувальники повідомили, що майже півсотні сіл і містечок залишились без електропостачання у п'яти областях. Найбільше у Львівській області, де знеструмлені 19 населених пунктів. Постраждали також окремі райони у Київській, Житомирській, Луганській та Чернівецькій областях.