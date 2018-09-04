Через потужні зливи в Індії поширюється лептоспіроз: в зоні ризику 5 мільйонів людей

Через значний підйом рівня води в Індії швидко поширилася щуряча лихоманка. В 13 з 14 округів штату влада оголосила про підвищений рівень небезпеки.

В уражених зонах громадянам радять звертатися до місцевих лікарень для отримання профілактичної допомоги.

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Щурячу лихоманку (офіційна назва – лептоспіроз) викликає бактерія, яка міститься в урині хворих тварин і через воду вона передається людині. В зоні ризику мешкає понад 5 мільйонів громадян. До уражених повенями територій направили військовиків для надання допомоги місцевому населенню.



Через значний підйом рівня води в Індії швидко поширився лептоспіроз

Нагадаємо, в Індії продовжує зростати кількість жертв масштабних повеней, спричинених потужними зливами. Загиблих вже 1400, найбільше в штаті Керала – 488. Метеорологи попереджають, що найближчим часом дощі можуть відновитися.

Що таке лептоспіроз?Це гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, яка перебігає з гарячкою, загальною інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, серцево-судинної, нервової систем, геморагічним синдромом. Серйозні спалахи цієї хвороби відбуваються після повеней. Серед тяжких форм лептоспірозу летальність сягає 30-35 %.