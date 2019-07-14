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      Через потужну зливу Київ знову пішов під воду: фото і відео

      1896 Читать новость на русском
      "Потоп" у Києві
      "Потоп" у Києві / Фото із соцмереж

      Київ накрила сильна злива. Через це деякі райони столиці затопило. Так, найбільше постраждали Шевченківський, Голосіївський і Солом’янський райони.

      У соцмережах вже оприлюднили перші результати потужної грози. Так, на відзнятих користувачами відео видно, як автомобілі фактично тонуть у дощовій воді.

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      У соцмережах вже оприлюднили перші результати потужної грози. Так, на відзнятих користувачами відео видно, як автомобілі фактично тонуть у дощовій воді.

      Дивіться відео з вулиці Борщагівської:

      Зокрема, потоки води затопили магазин "АТБ" на Шулявці. Також затримується рух тролейбусних маршрутів на вулиці Гарматній через скупчення води на проїжджій частині.

      Також на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua повідомляють про підтоплений торговельний центр "Оушен Плаза" на вулиці Антоновича.

      автомобілі злива київ затопило потоп
      Так тонуть машини на вулиці Антоновича перед "Оушен Плазою"

      Проспект Космонавта Комарова затопило: відео

      Нова "річка" біля НАУ:

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Дождик на Борщаговке #дождь #Киев

      Допис, поширений Olga Vorobyova (@odrakosha)

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