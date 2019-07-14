Через потужну зливу Київ знову пішов під воду: фото і відео

Київ накрила сильна злива. Через це деякі райони столиці затопило. Так, найбільше постраждали Шевченківський, Голосіївський і Солом’янський райони.

У соцмережах вже оприлюднили перші результати потужної грози. Так, на відзнятих користувачами відео видно, як автомобілі фактично тонуть у дощовій воді.

Важливо знати: Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному

У соцмережах вже оприлюднили перші результати потужної грози. Так, на відзнятих користувачами відео видно, як автомобілі фактично тонуть у дощовій воді.

Дивіться відео з вулиці Борщагівської:

Зокрема, потоки води затопили магазин "АТБ" на Шулявці. Також затримується рух тролейбусних маршрутів на вулиці Гарматній через скупчення води на проїжджій частині.

Також на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua повідомляють про підтоплений торговельний центр "Оушен Плаза" на вулиці Антоновича.



Так тонуть машини на вулиці Антоновича перед "Оушен Плазою"

Проспект Космонавта Комарова затопило: відео

Нова "річка" біля НАУ: