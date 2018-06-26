Через повідомлення у соцмережі група влаштувала звірське вбивство

В Індії повідомлення у месенджері WhatsApp призвело до жорстокого вбивства кількох людей, які стали жертвами розлюченого натовпу.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у WhatsApp з'явилася інформація про те, що на вулиці Індії прийшла небезпечна група в одязі бідняків, які ловлять людей до 30 років, та продають їх, або чинать інші страшні речі.

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При цьому у поліції цю інформацію одразу ж спростували. Але користувачів, що прочитали це повідомлення, заспокоєння поліції не вдовольнили. Вони вирішили, що таким чином влада намагається приховати реальний стан справ, тому вони вирішили влаштувати самосуд.

Користувачі, що поширили інформацію, оприлюднили також кілька "наводок" на місця масового скупчення жебраків. Відтак, група з 50-60 людей прийшли у ці місця та жорстоко побила безхатьків. Двоє з них померли на місці, ще близько десяти з важкими травмами потрапили до лікарні.

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Влада Індії заявила, що поліція затримала трьох осіб, які розповсюдили цю інформацію. Затримані також і самі нападники, кожному світить кілька років тюремного ув'язнення.

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