Через пожежі на Житомирщині вигоріло ціле село: місцеві розповіли, як втікали від вогню

На півночі Житомирської області вже близько тижня тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь знищив десятки гектарів лісів і полів, а також майже сотню будинків, у частині яких жили люди. Зокрема, пожежа знищила село Магдин, а люди були змушені втікати.

Через пожежу мешканці села Магдин Овруцького району нині живуть у сусідніх Личманах, повідомляє видання Hromadske.

Важливо Пожежа в Житомирській області: рятувальники шостий день гасять вогонь – карта, фото і відео

Люди розповідають, що після пожежі планують повертатися у рідне село та відновлювати власні домівки. У Магдині пожежа знищила усі будинки.

У мене діти та дружина зараз у Личманах, а я тут із худобою. Маю корови та вівці, кури погоріли. У мене все згоріло, от встиг чоботи надіти й куртку. Зараз живу тут тимчасово живу,

– розповів мешканець села Ігор.

Ще один чоловік Володимир теж розповів, що нині живе у Личманах, але планує повертатися до рідного Магдина і відновлювати хату.

У самих Личманах пожежники разом із місцевими продовжують гасити ділянки тління. Село менше постраждало від пожежі, ніж сусіднє.



Мешканці Магдина, який вигорів від пожежі, виїхали до сусіднього села / фото "Громадського"

Що відомо про пожежі на Житомирщині:

Вони тривають ще з минулого тижня, а зачіпають передовсім ліси на півночі області біля кордону з Білоруссю.

Внаслідок пожеж, за даними ОДА, було знищено 91 хату, з яких 38 – житлових.

Станом на 21 квітня досі не локалізовано одну ділянки пожежі між селами Жолудівка і Дружба.

Знищене село Магдин Житомирської області: дивіться карту