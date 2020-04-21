Через пожежі на Житомирщині вигоріло ціле село: місцеві розповіли, як втікали від вогню
На півночі Житомирської області вже близько тижня тривають масштабні лісові пожежі. Вогонь знищив десятки гектарів лісів і полів, а також майже сотню будинків, у частині яких жили люди. Зокрема, пожежа знищила село Магдин, а люди були змушені втікати.
Через пожежу мешканці села Магдин Овруцького району нині живуть у сусідніх Личманах, повідомляє видання Hromadske.
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Люди розповідають, що після пожежі планують повертатися у рідне село та відновлювати власні домівки. У Магдині пожежа знищила усі будинки.
У мене діти та дружина зараз у Личманах, а я тут із худобою. Маю корови та вівці, кури погоріли. У мене все згоріло, от встиг чоботи надіти й куртку. Зараз живу тут тимчасово живу,
– розповів мешканець села Ігор.
Ще один чоловік Володимир теж розповів, що нині живе у Личманах, але планує повертатися до рідного Магдина і відновлювати хату.
У самих Личманах пожежники разом із місцевими продовжують гасити ділянки тління. Село менше постраждало від пожежі, ніж сусіднє.
Мешканці Магдина, який вигорів від пожежі, виїхали до сусіднього села / фото "Громадського"
Що відомо про пожежі на Житомирщині:
- Вони тривають ще з минулого тижня, а зачіпають передовсім ліси на півночі області біля кордону з Білоруссю.
- Внаслідок пожеж, за даними ОДА, було знищено 91 хату, з яких 38 – житлових.
- Станом на 21 квітня досі не локалізовано одну ділянки пожежі між селами Жолудівка і Дружба.
Знищене село Магдин Житомирської області: дивіться карту
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