Через пожежу автомобіля постраждали приміщення банку та житлові квартири: фото та відео

У центрі Києва палала автівка. Вогонь був такої сили, що ледь не спалахнули житлові квартири та приміщення банку.

Коли пожежники приїхали на місце, взялися рятувати не лише автомобіль, а й житлові приміщення. У фінансовій установі потріскались вікна, а у квартирах мешканців висотки поплавились металопластикові конструкції до четвертого поверху. А все тому, що джерело займання, а саме легковик Peugeot, був припаркований впритул до будинку.

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Легковик вигорів дотла, проте кому він належить досі невідомо. Жителі постраждалих квартир кажуть, що бачать машину вперше, яка ще й на єврономерах. Водія на місці під час пожежі не було.

Одна з очевидців розповіла, що прокинулася, коли почула якийсь гучний стук, а у квартирі з'явився запах гару. Вона злякалася і почала оглядати квартиру, діставати електроприлади з розеток. Потім жінка виглянула у вікно, де побачила палаючий автомобіль і стовп диму, який покривав вікна багатоповерхівки.

Дивіться фото з місця пожежі: