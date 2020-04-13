Через пожежу у Чорнобильській зоні сотні тварин залишилися без житла та їжі: щемливе відео
Через пожежу у Чорнобильській зоні відчуження багато тварин втратили свої домівки та їм зараз немає, чим харчуватися. Крім того, згоріли 12 колишніх сіл, декілька кладовищ і відомі пам'ятки, що вабили туристів.
Компанія "Чорнобиль тур" опублікувала відео, на якому можна побачити, як від вогню по спалених чорнобильських полях тікають коні Пржевальського. Але сховатися їм немає де, оскільки вся територія вигоріла.
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Зокрема, зараз тисячі гектарів заповідної зони укрито чорним полотном. А солому й молоду траву, якою харчувалися тварини, змінили попіл і обвуглена земля. Шкоду, яку пожежа завдала тваринному світу, підрахувати поки не вдалося. Фахівці наразі ведуть лік лише пошкоджених об'єктів. До прикладу, згоріли вже 12 колишніх сіл, декілька цвинтарів, відомі пам'ятки, що вабили туристів, передає ТСН.
Найбільші осередки горіння – на території Корогодського, Котовського та Денисовецького лісництв. Збитки уже оцінюють у десятки мільйонів гривень.
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Пожежа у Чорнобильській зоні: коротко
- Перша інформація про займання надійшла 4 квітня. Тут горить трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева.
- Найгіршою ситуація була у неділю, 5 квітня, коли тривав другий день пожежі. Тоді її загальна площа становила близько 100 гектарів.
- Станом на 8 квітня рятувальники намагаються ліквідувати кілька осередків займання.
- У ДСНС кажуть, що сьогодні ситуація є контрольованою. Раніше у відомстві підкреслювали, що вона – складна.
- Радіаційний фон у Чорнобильській зоні нормалізувався. Рятувальники запевняють, що загрози населеним пунктам немає. Щоправда, за інформацією фахівців, брудне повітря може дійти і до Києва.
- Правоохоронці вже затримали підозрюваного та вручили йому підозру – це 27-річний житель Поліського району на Київщині. Він каже, що підпалив дикорослу траву в декількох місцях поблизу покинутої місцевої ферми заради забави.
- За повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже сталися 27 пожеж.
- Серед причин пожежі називають як природні, так і те, що міг бути підпал. До останнього можуть бути причетними сталкери. Крім того, суха трава могла загорітися через замикання ліній електропередач.
- Кабмін виділив майже 45 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні. Гроші підуть на забезпечення необхідними засобами підрозділів рятувальників.
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