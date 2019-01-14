Через пожежу в Києво-Печерській лаврі не їздять тролейбуси
У понеділок ввечері, 14 січня, у Києві через пожежу на території Києво-Печерської лаври призупинили рух тролейбусів маршруту №38.
Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.
Там уточнили, що тролейбуси у напрямку лаври не їздять із 17:48.
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"Рух перекрито у зв’язку із гасінням пожежі у будівлі за адресою: вул. Лаврська, 23", – повідомили в КМДА.
Нагадаємо, 14 січня в одній із будівель на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горить орієнтовно 200 квадратних метрів приміщення, на місці працюють вогнеборці.
Джерело: 24 канал
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