Через пожежу в Києво-Печерській лаврі не їздять тролейбуси

У понеділок ввечері, 14 січня, у Києві через пожежу на території Києво-Печерської лаври призупинили рух тролейбусів маршруту №38.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Там уточнили, що тролейбуси у напрямку лаври не їздять із 17:48.

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"Рух перекрито у зв’язку із гасінням пожежі у будівлі за адресою: вул. Лаврська, 23", – повідомили в КМДА.

Нагадаємо, 14 січня в одній із будівель на території Києво-Печерської лаври виникла пожежа. Горить орієнтовно 200 квадратних метрів приміщення, на місці працюють вогнеборці.