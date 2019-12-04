Через пожежу в коледжі Одеси оголошено дводенну жалобу

У зв’язку з пожежею на Троїцькій в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, четвер і п'ятниця, 5 і 6 грудня, оголошені днями жалоби в місті. У вогні загинула 17-річна студентка коледжу, ще 26 осіб постраждали.

"Сталася масштабна пожежа, яка призвела до загибелі людей. З огляду на викладене... оголосити 5, 6 грудня 2019 року днями трауру в місті Одеса", – мовиться у розпорядженні мера Одеси Геннадія Труханова на його фейсбук-сторінці.

Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини

Згідно з розпорядженням Труханова, державні прапори і прапори Одеси в ці дні будуть приспущені та доповнені траурними стрічками. Також у місті рекомендують обмежити використання музики і проведення розважальних заходів.

Мерія продовжує надавати всю необхідну допомогу постраждалим під час пожежі на Троїцькій, в тому числі, медичну. Створено міський оперативний штаб,

– додав міський голова.

Що відомо про пожежу в коледжі Одеси

Пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.

спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів. Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити . За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.

. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі. Щодо постраждалих, то до лікарень доставили 26 осіб – як студентів, так і працівників коледжу, а також рятувальників. Жертвою вогню стала 17-річна студентка коледжу. Ще 15 людей вважаються зниклими і їх зараз шукають.

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