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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Через пожежу в коледжі Одеси оголошено дводенну жалобу

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      Через пожежу в коледжі Одеси оголошено дводенну жалобу / 24 канал

      У зв’язку з пожежею на Троїцькій в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, четвер і п'ятниця, 5 і 6 грудня, оголошені днями жалоби в місті. У вогні загинула 17-річна студентка коледжу, ще 26 осіб постраждали.

      "Сталася масштабна пожежа, яка призвела до загибелі людей. З огляду на викладене... оголосити 5, 6 грудня 2019 року днями трауру в місті Одеса", – мовиться у розпорядженні мера Одеси Геннадія Труханова на його фейсбук-сторінці.

      Пожежа в Одесі на Троїцькій: що сталось в коледжі та ймовірні причини

      Згідно з розпорядженням Труханова, державні прапори і прапори Одеси в ці дні будуть приспущені та доповнені траурними стрічками. Також у місті рекомендують обмежити використання музики і проведення розважальних заходів.

      Мерія продовжує надавати всю необхідну допомогу постраждалим під час пожежі на Троїцькій, в тому числі, медичну. Створено міський оперативний штаб,
      – додав міський голова.

      Що відомо про пожежу в коледжі Одеси

      • Пожежа в Одесі на вулиці Троїцькій у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула 4 грудня близько 10:00 на 3 поверсі 6-поверхового навчального корпусу. Людей із будівлі евакуювали. Орієнтовна площа пожежі склала 4 тисячі квадратних метрів.
      • Через тривалий час вогонь вдалося локалізувати, а потім повністю загасити. За словами очевидців, рятуючись від полум'я, деякі студенти стрибали з п'ятого поверху на припарковані автомобілі.
      • Щодо постраждалих, то до лікарень доставили 26 осіб – як студентів, так і працівників коледжу, а також рятувальників. Жертвою вогню стала 17-річна студентка коледжу. Ще 15 людей вважаються зниклими і їх зараз шукають.

      Дивіться фото і відео з пожежі в коледжі Одеси

      • Причиною пожежі могли стати електрообігрівачі, які довелося ввімкнути через відсутність центрального опалення. Ймовірно, виникло замикання старої електропроводки.
      • Поліція за фактом пожежі відкрила справу і розслідує її як порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Пожежа в коледжі в Одесі Надзвичайні ситуації Пожежа Новини Одеси Жертви Геннадій Труханов
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