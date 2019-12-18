Через просідання у Києві обмежили рух мостом Патона: деталі

На мосту Патона у Києві трапилося аварійне просідання покриття. Через ремонтні роботи обмежили рух крайньою правою смугою у бік Лівого берега.

Ремонтники мають намір завершити ремонт вже до понеділка, 23 грудня, повідомляє комунальна корпорація "Київавтодор".

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Обмеження руху діятимуть з 21 години 17 грудня до 6 години ранку 23 грудня. Щоб швидше завершити ремонт, комунальники працюватимуть цілодобово і сподіваються, що вдасться швидше відновити рух усіма смугами.

Станом на 8:30 ранку 18 грудня на мосту Патона утворився затор лише у напрямку Правого берега – у зворотньому напрямку рух практично вільний.



Затори на мосту Патона о 8:30 ранку 18 грудня від "Інфопорталу"