Через рекламу Порошенка розгорівся скандал: фото священика використали без його згоди
На Тернопільщині розмістили агітаційну рекламу за президента Петра Порошенка, в якій використали фото священика Української греко-католицької церкви Ігоря Джиджора. Однак той про це не знав і жодної згоди не давав.
Про це повідомляє Бучацька єпархія УГКЦ, до якої входить і Монастириська, на своєму сайті.
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Так, ще 12 січня користувачі соцмереж опублікували фото, як у місті Монастириська Тернопільської області на стіні будинку вивісили білборд із зображенням отця єпархії Ігоря Джиджори.
Священик не давав згоди на рекламу/ Джерело: Фейсбук Андрій Мамчур
На якому він нібито підтримує Президента і вітає українців із наданням українській церкві Томосу. Однак згідно повідомленням єпархії, священик не давав згоди на використання своїх даних у політичній рекламі.
Цей священнослужитель не давав жодного дозволу на використання його фото на рекламному щиті політичного змісту, і його зображення на щиті було розміщене навіть без його відома,
– стверджують там.
В єпархії також зазначили, що священик, щойно дізнався про таке, негайно звернувся до органів місцевої влади. Рекламний щит демонтували того ж дня.
Там також наголосили, що існує спеціальна інструкція про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній. У ній всім священнослужителям церкви категорично забороняється брати участь у політичній агітації.