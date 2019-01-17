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      Через рекламу Порошенка розгорівся скандал: фото священика використали без його згоди

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      Із рекламою Порошенка розгорівся скандал через фото священика, який не давав на це згоди
      Із рекламою Порошенка розгорівся скандал через фото священика, який не давав на це згоди / Фото з відкритих джерел

      На Тернопільщині розмістили агітаційну рекламу за президента Петра Порошенка, в якій використали фото священика Української греко-католицької церкви Ігоря Джиджора. Однак той про це не знав і жодної згоди не давав.

      Про це повідомляє Бучацька єпархія УГКЦ, до якої входить і Монастириська, на своєму сайті.

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      Так, ще 12 січня користувачі соцмереж опублікували фото, як у місті Монастириська Тернопільської області на стіні будинку вивісили білборд із зображенням отця єпархії Ігоря Джиджори.

      Реклама Порошенка Скандал
      Священик не давав згоди на рекламу/ Джерело: Фейсбук Андрій Мамчур

      На якому він нібито підтримує Президента і вітає українців із наданням українській церкві Томосу. Однак згідно повідомленням єпархії, священик не давав згоди на використання своїх даних у політичній рекламі.

      Цей священнослужитель не давав жодного дозволу на використання його фото на рекламному щиті політичного змісту, і його зображення на щиті було розміщене навіть без його відома,
      – стверджують там.

      В єпархії також зазначили, що священик, щойно дізнався про таке, негайно звернувся до органів місцевої влади. Рекламний щит демонтували того ж дня.

      Там також наголосили, що існує спеціальна інструкція про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній. У ній всім священнослужителям церкви категорично забороняється брати участь у політичній агітації.

       

      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президентські вибори 2019 Релігія Томос Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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