Через рекламу Порошенка розгорівся скандал: фото священика використали без його згоди

На Тернопільщині розмістили агітаційну рекламу за президента Петра Порошенка, в якій використали фото священика Української греко-католицької церкви Ігоря Джиджора. Однак той про це не знав і жодної згоди не давав.

Про це повідомляє Бучацька єпархія УГКЦ, до якої входить і Монастириська, на своєму сайті.

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Так, ще 12 січня користувачі соцмереж опублікували фото, як у місті Монастириська Тернопільської області на стіні будинку вивісили білборд із зображенням отця єпархії Ігоря Джиджори.



Священик не давав згоди на рекламу/ Джерело: Фейсбук Андрій Мамчур

На якому він нібито підтримує Президента і вітає українців із наданням українській церкві Томосу. Однак згідно повідомленням єпархії, священик не давав згоди на використання своїх даних у політичній рекламі.

Цей священнослужитель не давав жодного дозволу на використання його фото на рекламному щиті політичного змісту, і його зображення на щиті було розміщене навіть без його відома,

– стверджують там.

В єпархії також зазначили, що священик, щойно дізнався про таке, негайно звернувся до органів місцевої влади. Рекламний щит демонтували того ж дня.

Там також наголосили, що існує спеціальна інструкція про поведінку священнослужителів УГКЦ під час політичних виборчих кампаній. У ній всім священнослужителям церкви категорично забороняється брати участь у політичній агітації.