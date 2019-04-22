Через рік, так через рік, – Порошенко пообіцяв знову стати президентом

Під час акції на підтримку Петра Порошенка чинний український гарант заявив, що балотуватиметься знову на наступних президентських виборах. Проте очолити Україну він може й раніше – на переконання, його прихильників це станеться раніше.

На зустрічі з прихильниками, які зібралися під Адміністрацією президента, Порошенко наголосив, що після поразки на виборах він не здається та навіть не планує цього робити.

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"Вчора в Мистецькому арсеналі я звернувся до всієї України словами Черчіля. І лейтмотивом цього звернення було: "Ніколи не здавайся". І нехай вони чують – ми не здамося. А ще Черчіль сказав, що перемога – це дорога від поразки до поразки. Це нам не підходить. Ми будемо рухатися від перемоги через поразку до нової перемоги", – підкреслив політик.

Також президент заявив, що разом зі своєю командою має намір брати участь у наступних парламентських і президентських виборах.

"Спільно ми йдемо перемагати на парламентські вибори. Спільно ми повернемося на вулицю Банкову (тут розміщується Адміністрація Президента – 24 канал) після наступних президентських виборів", — наголосив Порошенко.

Щоправда, одразу після цих слів натовп почав скандувати: "Через рік!"

Добре друзі, через рік, так через рік,

– відповів Порошенко.

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Відповідно до попередніх результатів виборів від ЦВК у виборчих перегонах лідирує колишній шоумен і екс-лідер «Кварталу 95» Володимир Зеленський – він набрав понад 70% голосів. Натомість чинний український очільник Петро Порошенко суттєво від нього відстав, здобувши підтримку лише майже 25% виборців.

Одразу після оголошення результатів Національного екзит-полу, за якими також переміг Зеленський, Порошенко визнав поразку на виборах. Водночас він зауважив, що голосування пройшло чесно та пообіцяв всіляко допомогти Зеленському увійти у курс справи.