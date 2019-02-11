Через рішення суду Супрун не може підписати документи, від яких залежить життя пацієнтів

За позовом члена "Радикально партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука Окружний адмінсуд заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністерки охорони здоров'я України. А це ставить під загрозу не одне життя.

Про це під Окружним адмінсудом Києва сказала сама Уляна Супрун. 11 листопада цей суд розглядав апеляцію, яке подало Міністерство юстиції України.

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Сотні людей, активістів, урядовців та депутатів пришли під Окружний суд Києва, аби підтримати відсторонену міністерку. І якщо Уляну зустрічали з оплесками, то радикала Мосійчука, який і ініціював її відсторонення, з криками "ганьба".

Чому суд заборонив Уляні Супрун працювати?Суд частково задовольнив заяву народного депутата від "Радикальної партії Олега Ляшка" Ігоря Мосійчука та заборонив Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я України. Мосійчук наполягає, що Супрун досі має американське громадянство, про що сам нардеп дізнався із публікацій ЗМІ. Насправді ж, Супрун отримала українське громадянство від Президента України Петра Порошенка ще у 2015 році. До того ж, згідно із чинним законодавством, подвійне громадянство прямо не заборонене.

Активісти запевнили, що за каденції Супрун вперше в незалежній Україні розпочались суттєві зміни. Це помітив і засновник системи прозорих закупівель "Прозорро" Максим Нефьодов. Активісти не соромляться називати імена тих, кому, як вважають, перейшла дорогу чиновниця.



Активісти підтримують Уляну Супрун під судом

Існують офіційні позиції Медведчука, Азарова, Мосійчука, Рабіновича. Вони виступають проти Супрун, бо це їх останній шанс повернути коритце собі. Всі вони не крадуть таблетки, вони крадуть життя,

– наголосив активіст медцентру "100% життя" Дмитро Шерембей.

Суддя Каракашьян, який власне і відсторонив Супрун від обов'язків, розглядав клопотання три години. Та рішення оголосить вже 12 лютого.

Також Сурун продемонструвала судді документи, які вона не може підписати через його рішення, тим самим ставлячи на паузу питання життя пацієнтів.



Супрун не може підписати 44 документи, від яких залежить життя її пацієнтів

Наразі ніхто не може підписувати дуже важливі документи, зокрема й відправлення на лікування за кордоном для тих пацієнтів, які не можуть лікуватися в Україні. Я не можу підписати 44 документи, бо заборонив суд,

– повідомила Супрун.

Міністр юстиції України Павло Петренко додав, що ніхто не має права втручатися в обов'язки та повноваження уряду. Тим часом радикал Мосійчук окрім подвійного громадянства Супрун, угледів ще й відсутність у неї належної освіти.

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