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Через "російськомовних ботів" Twitter масово блокує фейкові акаунти

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Twitter масово блокує фейкові акаунти
Twitter масово блокує фейкові акаунти / Getty images

Впродовж двох місяців Twitter заблокував понад 70 мільйонів акаунтів, які запідозрили в поширенні дезінформації.

Як пише видання The Washington Post з посиланням на власні джерела, посилення блокування пов'язане з виявленням в соцмережі "російськомовних ботів", які намагалися вплинути на вибори президента США у 2016 році.

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У матеріалі йдеться, що, починаючи з жовтня 2017 року, Twitter збільшив темпи блокування у майже 2 рази.

Такі активність зафіксована після того, як представники мікроблогу свідчили у Конгресі США з приводу ймовірне втручання Росії в президентські вибори через соцмережі.

Загалом впродовж останніх двох місяців Twitter блокував в середньому мільйон акаунтів на добу.

За словами співрозмовника видання, "агресивна чистка небажаних акаунтів" може привести до скорочення загальної кількості користувачів популярного мікроблогу в другому кварталі 2018 року.

Станом на кінець березня 2018 у соцмережі налічувалося 336 мільйонів активних користувачів.

Наприкінці травня Twitter масово блокував акаунти користувачів, яким на момент реєстрації не виповнилось 13 років.

Теги: Інтернет Техно Twitter Соцмережі
Джерело: 24 Канал
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