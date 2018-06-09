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Через російську агресію у Криму та на Донбасі Україна втратила 100 мільярдів доларів

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Україна втратила 100 мільярдів доларів
Україна втратила 100 мільярдів доларів / biznesua.com.ua

Після анексії Криму Україна втратила 1,4 мільйонів гектарів землі, які оцінюють у понад 1,8 мільярдів доларів. Окрім цього, українські банки втратили активи, які залишилися у банківських відділеннях, – від 1,7 до 1,9 мільярдів доларів. А внаслідок зменшення частки торгівлі з Росією Україна втратила ще 14 мільярдів доларів.

Про це інформує Український кризовий медіацентр.

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Росія також конфіскувала Крименерго, через що Україна втратила 1 мільярд доларів.

Ми не говоримо про те, щоб продати Крим. Крим для нас залишається частиною території України. Ми говоримо про захист інвесторів, які незаконно втратили свої права у Криму. Для нас очевидно: право на власність належить Україні, і Росія просто узурпувала наше право регулювати це питання,
– повідомила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Також через бойові дії на Сході України зруйнована велика частка інфраструктури: експерти оцінили збитки у 9,5 мільярдів доларів.

Старший науковий співробітник Eurasia Center Atlantic Council Алан Райлі наголосив, що українські компанії та фізичні особи, які втратили свої активи внаслідок російської агресії, мають подавати позови до міжнародних судів. Варто також об’єднуватися у групи та подавати спільні позови, щоб зменшити частку витрат на судові процеси.

В українців є декілька шляхів, щоб отримати компенсацію за шкоду, яка була завдана. Один зі шляхів – двостороння угода про інвестиції між Україною та Росією, яка була підписана у 1998 році. Ця угода передбачає, що кожна сторона заохочуватиме інвесторів іншої сторони здійснювати інвестиції на своїй території та дозволить такі інвестиції, поважаючи законодавство іншої сторони,
– зазначив Євген Чолій, президент Світового конгресу українців.

Віце-президент Департаменту бізнес-освіти Київської школи економіки Юлія Клименко зазначила, що важливо також мотивувати інвесторів повернутися назад після того, як території звільняться від окупації.

"Мотивація поступово буде зменшуватися. Це питання має стати частиною публічного обговорення. Непрямі втрати будуть набагато більшими, ніж прямі втрати на окупованих територіях. Ми повинні бути готові підраховувати всі збитки", – резюмувала Юлія Клименко.

Теги: Гроші Новини України Війна на Донбасі Анексія Криму Втрати
Джерело: 24 Канал
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