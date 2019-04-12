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      Через розстріл парламенту у "Слузі народу" від поліції вимагають відкрити справу

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      За фактом парламенту у фільмі "Слуга народу" від поліції вимагають відкрити справу
      За фактом парламенту у фільмі "Слуга народу" від поліції вимагають відкрити справу / Фото з відкритих джерел

      Поліція відкрила справу через поширення відео, де кандидата у президенти Володимира Зеленського нібито збиває вантажівка. Розслідування почали після моніторингу соціальних мереж. Після цього від поліції почали вимагати відкрити справу щодо сцени розстрілу українського парламенту у фільму "Слуга народу". Розстріл влаштував головний герой-президент Василь Голобородько, якого зіграв Зеленський.

      Що відомо про ролик, де вантажівка збиває Зеленського?

      Читайте також: Разумков прокоментував ролик, на якому Зеленського нібито збиває фура

      10 квітня в Telegram-каналі "Європейське майбутнє України", пов’язаному зі штабом кандидата у президенти Петра Порошенка, опублікували відеоролик, на якому Зеленського нібито збиває вантажівка, а потім з'являється зображення кокаїнової доріжки.

      Дивіться відео, на якому вантажівка нібито збиває Зеленського:

      У штабі Порошенка заявили, що не причетні до цього ролика. А поліція за фактом поширення ролика відкрила кримінальне провадження. Відео кваліфікували як загрозу громадському діячеві.

      При цьому в повідомленні про відкриття справи поліція чітко вказувала, що розслідування почали за результатами моніторингу соціальних мереж. Тобто, поліція нібито сама натрапила на скандальний ролик.

      До речі, після цього інциденту Зеленському посилили охорону.

      Що відомо про кадри розстрілу Верховної Ради у фільмі "Слуга народу"?

      У 2016 році у повнометражному фільмі "Слуга народу" були кадри, де персонаж президент Василь Голобородько з автоматів розстрілює український парламент. Роль Голобородька виконав Зеленський. Хоча цьому фільмові вже 3 роки, поліція не зацікавлювалася цими кадрам.

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      Дивіться кадри розстрілу парламенту у "Слузі народу":

      Тож 12 квітня під час години запитань до уряду перший віце-спікер Ради, нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Ірина Геращенко зажадала від Міністерства внутрішніх справ відкрити справу проти авторів, сценаристів і акторів серіалу "Слуга народу". Причиною стала саме сцена розстрілу парламенту і похорону президента країни.

      Вона нагадала про рішення МВС відкрити справу через ролик, де Зеленського нібито збиває фура. І нардеп запитала у представників відомства, чи будуть відкриті аналогічні провадження щодо творців "Слуги народу".

      Я хочу нагадати, що наша колега, пані Надія Савченко, тільки за такі думки (розстріл парламенту, – ред.) утримується у слідчому ізоляторі,
      – зауважила Геращенко.

      Дії поліції повинні бути дзеркальними до всіх, хто поширює мову ворожнечі, додала політик.

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      У відповідь на це заступник міністра внутрішніх справ Вадим Троян сказав, що до поліції можна скерувати відповідне депутатське звернення.

      Згодом на сайті МВС з’явилося повідомлення, де Троян заявив, що поліція не отримувала звернень від осіб, які б вбачали в епізодах "Слуга народу" загрози для власного життя та здоров’я.

      "У разі, якщо такі повідомлення надійдуть, вони будуть зареєстровані відповідно до норм чинного законодавства та отримають оцінку правоохоронного органу", – запевнив заступник Авакова.

      Коли другий тур виборів президента? 21 квітня (неділя). Голосування триватиме з 8:00 до 20:00. Лідерами першого туру виборів стали Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Тож у другому турі українці саме між ними обиратимуть президента. За кілька днів до голосування (ймовірно, 19 квітня) кандидати у президенти планують провести дебати, які мали б дати українцям відповіді на низку запитань.

      Для голосування у другому турі виборів треба взяти із собою паспорт та довідку про тимчасову зміну місця голосування (якщо не плануєте голосувати за місцем прописки).

      Оголосити ім’я нового президента України ЦВК повинна до 1 травня.

       

      голосування другий тур виборів президент статистика соціологія Зеленський Порошенко

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Порошенко і Зеленський Володимир Зеленський Петро Порошенко Поліція Міністерство внутрішніх справ Розслідування Верховна Рада Слуга народу Ірина Геращенко
      Джерело: 24 канал
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