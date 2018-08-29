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Через санкції Росія може піти на поступки лише в одному питанні, – експерт

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Путін розраховує на зміну влади в Україні
Путін розраховує на зміну влади в Україні / 24 Канал

Введення нових санкцій США проти Росії не змусять Путіна піти на поступки щодо України і зробити подарунок Порошенку. Хоча можливий прогрес щодо обміну заручниками.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Василь Мокан.

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За словами політолога, не треба забувати, що в Україні наступного року відбудуться президентські і парламентські вибори. Тому Путін не піде на компроміси, які Порошенко зможе використати як електоральні бонуси. На переконання Мокана, зміна політичної еліти в Україні – основна технологія зовнішньополітичної політики Путіна. І президент РФ створюватиме перешкоди для Порошенка. Тому, вважає він, до виборів в Україні не буде перспектив ні в мінському, на в нормандському переговорному форматах.

Єдине, де може бути прогрес у зв’язку з введенням нових санкцій – звільнення українських заручників. Але Кремль чітко розуміє ціну питання: політв’язні – політичний товар, який можна продати. Не виключено, що напередодні виборів Олега Сенцова звільнять. Але не завдяки зусиллям Порошенка чи Заходу, а руками вигідних Москві політиків – того ж Медведчука. Щоб таким чином позитивно вплинути на рейтинги проросійських політичних сил,
– підкреслює Василь Мокан.

Експерт наголошує: санкції б’ють, але Росія завдяки ідеологічній, фінансовій і авторитарній системі справляється з ними. Втім, зауважує Мокан, США попередили Росію: не буде прогресу в переговорному процесі, санкції поглиблять. І це буде повне припинення військової співпраці, технологічного обміну. Це ще більше підірве економічну і банківську систему Росії, відповідно зростатиме суспільний супротив в РФ.

Нагадаємо, 21 серпня Сполучені Штати розширили санкції проти Росії через її вороже кібервтручання. Крім того, раніше 24 канал повідомляв, що США запровадять нові санкції проти Кремля через отруєння у Великобританії колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки Юлії. Перший етап нових американських санкцій проти Росії розпочинається 22 серпня. Мовиться, перш за все, про введення обмежень на постачання до Росії продукції подвійного призначення.

Новий пакет санкцій Сполучених Штатів Америки проти Росії набрав чинності 27 серпня. Зокрема, Держдеп перестане видавати ліцензії на експорт зброї і продукції подвійного призначення до Росії, за винятком експорту в космічній галузі та у сфері цивільної авіації. Москву позбавлено будь-яких кредитів, кредитних гарантій і іншої фінансової підтримки з боку Америки. Росію позбавили будь-яких кредитів, кредитних гарантій чи іншої фінансової допомоги будь-яких структур, що мають стосунок до США.

Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Новини США Санкції Володимир Путін Петро Порошенко Олег Сенцов Українці в полоні РФ
Джерело: 24 Канал
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