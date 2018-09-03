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Через секс-скандал популярне шоу з Азією Ардженто зняли з ефіру

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Азія Ардженто
Азія Ардженто / Instagram / @asiaargento

Випуски відомого шоу "Незвідане" (Unknown) з італійською актрисою Азією Ардженто, яка нещодавно потрапила у секс-скандал, зняли з ефіру телеканалу CNN. Її звинувачують в розбещенні неповнолітнього.

Про це повідомляють на The New York Post.

Американська канал CNN відмовився транслювати такі випуски шоу як "Рим" (8 сезон), "Південна Італія: Каблук чобота" (10 сезон) і "Гонконг" (11 сезон), у яких взяла участь скандальна актриса. Представники компанії CNN зазначили, що такі зміни у програмі пов’язані із секс-скандалом, який виник навколо Азії Ардженто.

Читайте також: Я шокована, – акторка Азія Ардженто прокоментувала звинувачення у домаганнях


Азія Ардженто і Джиммі Беннетт

Нагадаємо, що раніше артистку виключили зі складу журі італійської версії шоу талантів "Х-фактор". Її звинувачують у розбещенні актора Джиммі Беннетта, якому на той час було 17 років, а актрисі – 37. В мережі також з’явилося фото, на якому можна побачити оголених акторів. 

Варто додати, що Азія Ардженто була однією з перших актрис, яка заявила про сексуальні домагання зі сторони одіозного продюсера Гарві Вайштейна. За словами актриси, в 1997 році він примушував її до сексу в готелі у Франції. Згодом вона стала однією з активісток руху #MeToo, з якого почалася масштабна кампанія проти домагань.

Теги: LifeStyle Секс-скандал Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
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