Через серіал "Слуга народу" люди вже 4 роки тероризують дзвінками жительку Івано-Франківська

Прихильники серіалу "Слуга народу" вже 4 роки тероризують своїми телефонними дзвінками жительку Івано-Франківська та запитують, де "Косой" та борг у 100 тисяч доларів.

Усе тому, що в одній зі сцен останньої серії першого сезону "Слуги народу" в зошиті "чорної бухгалтерії", яку знайшов президент Василь Голобородько, за збігом обставин був записаний саме номер телефону жительки Івано-Франківська. Юліана Антонюк користується цим номером вже майже 15 років, повідомляє ТСН.

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Мені ніхто не хамив. Просто всім було цікаво: "Косой! Ну, і де ж ці 100 тисяч доларів?" Переважно – російською. Спершу думала: може, помилилися,

– розповіла жителька Івано-Франківська.

Зауважимо, що серіал "Слуга народу" жінка не дивилася, тож і не відразу зрозуміла, що відбувається. Потім запитала в тих, хто телефонував.

"Вони вирізали цей момент, скинули мені і буквально вимагали: "Та ви подивіться!" Їм було весело", – розповіла жінка.

Перші дзвінки її розважали, але згодом почали дратувати. Проте Антонюк не хотіла змінювати номер телефону, яким користується стільки років, зокрема й по роботі. Тож жінка не раз писала кварталівцям, щоб ті прибрали її номер, але жодної реакції не було.

Згодом до Антонюк зателефонував із вибаченнями актор "95 кварталу" Євген Кошовий. У серіалі він грав роль дипломата, тож саме його колеги уповноважили віддуватися за кіношний ляп.

Ніхто ж не знав, що так попаде! Просто написали від "фонаря",

– пояснив Кошовий.

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Зазначимо, що спершу комік не втримався і знову розіграв жінку. Але після того вибачився та пообіцяв з’ясувати, хто вписав у кіношну сцену номер телефону, не перевіривши, чи не існує він насправді. Сам номер від глядачів приховають.

"Ми виправимо ситуацію. Ваш телефон буде заблюрений і ніхто Вас більше не турбуватиме", – пообіцяв Кошовий.