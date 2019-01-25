Через "шатдаун" аеропорт Нью-Йорка зупинив роботу

Федеральне управління цивільної авіації США оголосило про тимчасове закриття міжнародного аеропорту "Ла-Гуардія", який розташований у Нью-Йорку.

Закрили міжнародний аеропорт через брак співробітників, пише CNBC.

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В управлінні повідомили, що нестача працівників аеропорту пов'язана з частковим припиненням роботи уряду США.

Також у відомстві додали, що у п'ятницю, 25 січня, частина рейсів з вашингтонського аеропорту імені Рональда Рейгана та з міжнародних аеропортів Ньюарка і Філадельфії затримуються приблизно на годину.

Черговий "шатдаун" розпочався у США 22 грудня 2018 року. Цього дня у Сполучених Штатах Америки знову частково закрилися усі федеральні установи. Американський уряд не дійшов згоди щодо фінансування будівництва стіни на кордоні з Мексикою, на яку президент Дональд Трамп вимагає виділити 5,7 мільярдів доларів.

Що таке "шатдаун"?Шатдаун – це тимчасове припинення роботи частини держустанов у США. У випадку "шатдауну" перестають працювати приблизно чверть федеральних установ, а також департаменти внутрішньої безпеки, транспорту, сільського господарства та юстиції, національні парки.



У США шатдаун траплявся 17 разів. За каденції Трампа часткове припинення роботи уряду США відбулося тричі. Вперше – у січні 2018 року, коли Конгрес США не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. А вже у лютому 2018 стався другий шатдаун – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет. Третій шатдаун у Сполучених Штатах Америки продовжується донині. В історії уряду США це найдовше призупинення роботи уряду, яке вже триває 35 днів.