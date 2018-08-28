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Через що на тілі з'являються розтяжки: причини

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Розтяжки після вагітності
Розтяжки після вагітності / zdorovia.com.ua

Причини появи розтяжок на тілі можуть бути різними. Зокрема, це може бути через генетичну схильність.

1. Якщо у вас не надто еластична шкіра через спадкові ознаки, за такою шкірою необхідно стежити особливо ретельно, передає "Країна здоров'я".

Дерматологи наголошують на інтенсивному зволоженні, а також іноді варто проводити спеціальні косметологічні процедури.

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2. Також часто розтяжки з'являються, коли людина різко набирає або скидає вагу. Найчастіше розтяжки з'являються при зниженні ваги, адже кровопостачання шкіри стає гіршим, з'являються складки і рубці.

3. Розтяжки можуть з'являтись навіть у доволі юному віці. З також проблемою стикаються підлітки, у яких ріст кісток випереджає зростання м'язів.

4. Під час вагітності у більшості жінок також з'являються розтяжки на тілі – страждають груди, живіт і стегна. А все через те, що вони збільшуються в об'ємі, а шкіра втрачає еластичність. Через те, що епідерміс сильно натягується, утворюються мікророзриви.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: LifeStyle Здоров'я Здорове життя Вагітність і пологи
Джерело: 24 Канал
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