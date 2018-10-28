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      Через що пацієнти відмовляються вживати призначені ліки

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      Через що пацієнти відмовляються вживати призначені ліки
      Через що пацієнти відмовляються вживати призначені ліки / thedoctorweighsin.com

      Деякі пацієнти відмовляються вживати ліки, які їм призначив медик. Цей страх називається фармактофобією.

      Про це пише поведінковий психолог Сергій Кистенів в Instagram.

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      Страх перед прийняттям ліків є у 2 з 10 пацієнтів. Більша частина відмовляється від вживання препаратів, що погіршує прогноз і перебіг захворювання. Деякі пацієнти через сором приховують від лікаря факт відмови, чим дуже сильно ускладнюють діагностичний і лікувальний процес.

       
      Фармактофобія – причини виникнення:
      1. Алергія на будь-які лікарські засоби.
      2. Досвід інтоксикації або сильні побічні ефекти.
      3. Наслідування поведінки авторитетних осіб, що страждають фармактофобією.

      Страх перед ліками часто є неаргументованим або ж аргументується дуже слабо. Серед найпоширеніших відмовок – неприязнь до речовин хімічного походження, як до сторонніх в природі, наслідком чого є прихильність до лікування будь-якого роду природними препаратами.

      Страх перед ліками часто є неаргументованим
      Страх перед ліками часто є неаргументованим

      Погане дотримання режиму прийому ліків пов'язане з низкою когнітивних стилях у пацієнтів:

      • уявлення про високий ступінь впливу на здоров'я як зовнішніх чинників, так і власних уявлень пацієнта;
      • підвищена тривога;
      • страх;
      • скептицизм щодо ліків.

      Щоб уникнути цього явища, лікар повинен пояснювати пацієнтам, давати вибір та відповідати на питання.

      Лікар повинен пояснювати пацієнтам, давати вибір
      Лікар повинен пояснювати пацієнтам, давати вибір

      Займатися лікуванням фармактофобії повинен кваліфікований психотерапевт. Основними методиками лікування є когнітивно-поведінкова терапія і різні методики релаксації.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Почему многие пациенты не пьют назначенные лекарства? Кто виноват и что делать? Вы узнаете в новом посте. Не забывайте про ️ . По современным научным данным, страх перед приемом назначенных лекарств присутствует у 2 пациентов из 10. Причем, более половины пациентов не могут перебороть себя и отказываются от приема лекарств, что во многом ухудшает прогноз и течение заболевания. Некоторые пациенты из-за стеснения скрывают от лечащего врача факт отказа, чем очень сильно усложняют диагностический и лечебный процесс. Причины фармакофобии: 1. выявленная аллергия на какие-либо лекарственные средства; 2. опыт интоксикации или сильные побочные явления; 3. следование поведению авторитетов, страдающих фармакофобией или шарлатанов. Страх лекарств иррационален и часто никак не аргументируется больным или аргументируется очень слабо. Но среди часто встречающихся «объяснений» доминирует неприязнь к веществам химического происхождения, как к инородным в природе, следствием чего является привязанность к лечению всякого рода природными препаратами. Многие из них действительно являются лекарственными средствами, однако их эффективность и терапевтический диапазон во многих случаях ограничены. ️Плохое соблюдение режима приема лекарств связано с рядом когнитивных стилей у пациентов, включая: • представления о высокой степени влияния на здоровье как внешних факторов, так и собственных представлений пациента; • повышенную тревогу; • страх; • скептицизм в отношении лекарств (высокий уровень обеспокоенности в отношении побочных эффектов и низкая убежденность в необходимости приема лекарств). Что делать врачу для профилактики: Мы все чаще говорим о том, что возрастает значение совместного (врачом и пациентом) приема решений о терапии, так как это способствует снижению отказов от лечения. Врач должен объяснять, давать выбор и отвечать на вопросы. Как лечить фармакофобию и к кому обратится? Лечением должен заниматься квалифицированный психотерапевт. Ввиду невозможности использовать лекарственные средства, основными методиками лечения являются когнитивно-поведенческая терапия и различные методики релаксации.

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здоров'я Психологія Лікування
      Джерело: 24 Канал
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