Через що пацієнти відмовляються вживати призначені ліки

Деякі пацієнти відмовляються вживати ліки, які їм призначив медик. Цей страх називається фармактофобією.

Про це пише поведінковий психолог Сергій Кистенів в Instagram.

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Страх перед прийняттям ліків є у 2 з 10 пацієнтів. Більша частина відмовляється від вживання препаратів, що погіршує прогноз і перебіг захворювання. Деякі пацієнти через сором приховують від лікаря факт відмови, чим дуже сильно ускладнюють діагностичний і лікувальний процес.

Фармактофобія – причини виникнення: 1. Алергія на будь-які лікарські засоби.

2. Досвід інтоксикації або сильні побічні ефекти.

3. Наслідування поведінки авторитетних осіб, що страждають фармактофобією.

Страх перед ліками часто є неаргументованим або ж аргументується дуже слабо. Серед найпоширеніших відмовок – неприязнь до речовин хімічного походження, як до сторонніх в природі, наслідком чого є прихильність до лікування будь-якого роду природними препаратами.



Страх перед ліками часто є неаргументованим

Погане дотримання режиму прийому ліків пов'язане з низкою когнітивних стилях у пацієнтів:

• уявлення про високий ступінь впливу на здоров'я як зовнішніх чинників, так і власних уявлень пацієнта;

• підвищена тривога;

• страх;

• скептицизм щодо ліків.

Щоб уникнути цього явища, лікар повинен пояснювати пацієнтам, давати вибір та відповідати на питання.



Лікар повинен пояснювати пацієнтам, давати вибір



Займатися лікуванням фармактофобії повинен кваліфікований психотерапевт. Основними методиками лікування є когнітивно-поведінкова терапія і різні методики релаксації.

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