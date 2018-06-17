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Через що утворюються камені у нирках: 3 основні причини

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Через що утворюються камені у нирках
Через що утворюються камені у нирках / healthlife.in.ua

Утворення каменів у нирках може відбутись через порушення обміну речовин, зокрема, зміна водно-сольового балансу і хімічного складу крові.

Брак води

Одним з найпоширеніших чинників, які впливають на утворення каменів у нирках, є брак питної води в організмі. Оскільки у більшості людей у нирках є відкладення солі і піску – вивести їх з організму допоможе рідина.

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Зазвичай, якщо організму не вистачає рідини, то сеча має жовте або темно-жовте забарвлення – це може свідчити про ризик застою піску. Якщо сеча прозора чи має солом'яно-жовтий колір – з організмом все гаразд. Важливо пам'ятати, що чим більше рідини (вода, натуральні соки і морси) ви випили – тим краще працюватимуть нирки.

Лікувальну воду без консультації з лікарем краще не вживати, адже вона насичена мінеральними речовинами, а це може дати зайве навантаження на нирки і сприяти розвитку хвороби.

via GIPHY

Шкідлива їжа

За статистикою, 10-15 років тому з сечокам'яною хворобою стикались жінки після 35 років і чоловіки після 40, а сьогодні по медичну допомогу звертаються пацієнти 20-25 років, хвороба серйозно "помолодшала".

У молоді камені утворюються, зазвичай, через зловживання солоною, жирною, смаженою, кислою і шкідливою їжею (фастфуд, чіпси, солодка газована вода, приправи).

Клімат і жорстка вода

Концентрація солі в організмі може збільшуватися через різку зміну клімату, зокрема, якщо, взимку поїхати відпочивати в екзотичну теплу країну, де середня температура повітря становитиме вище +25 градусів. Тут посилюється потовиділення, тож важливо збільшувати кількість споживання води.

А ще камені в нирках утворюються у людей, які живуть у регіонах з жорсткою водою. Якщо відчуваєте біль у нирках – негайно зверніться до лікаря.

via GIPHY

До слова, сімейний лікар Олександр Степанов розповів про ще декілька причин розвитку сечокам'яної хвороби.

Що таке сечокам’яна хвороба?Це захворювання, пов'язане з утворенням сечових каменів у нирках і сечовивідних шляхах (сечовому міхурі і сечоводі). Така хвороба переважно вражає людей віком від 20 до 50 років.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі ​Здоров'я.    

 

Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я Здорове життя Лікування
Джерело: 24 Канал
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