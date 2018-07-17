Через що запах поту стає нестерпним: пояснення науковців

Британські науковці наблизились до вирішення такох проблеми, як неприємний запах поту.

Неприємного запаху піт набуває лише після контакту з бактеріями, передає ВВС.

Річ у тому, що запах поту утворюють шкірні бактерії. А найнестерпніший запах спричиняють бактерії стафілококу.

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Зі слів вчених, спітніле тіло до контакту з бактеріями запаху не виробляє. Бактерії використовують "транспортний" білок, щоби харчуватися сполуками поту, внаслідок чого виникає поганий запах.

Тож зараз вчені розробляють дезодоранти з компонентами, які блокуватимуть цей "транспортний" білок.

Як зменшити запах поту:

1. Мийте пахви милом і голіть їх, щоб піт швидше випаровувався.

2. Носіть одяг з натуральних тканин, щоб шкіра могла дихати.

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