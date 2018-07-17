11:33
17 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
20°C 15°C
  • середа
    25°C 18°C
  • четвер
    23°C 18°C
  • п'ятниця
    25°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Ботокс Путіна. Показуха патріарха Кирила
Вєсті Кремля
21:22, 16 липня
Вєсті.UA. Роман Тимошенко і Коломойського. Нелегальні комуністи
Вєсті.UA
20:25, 16 липня
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Здорове життя

Через що запах поту стає нестерпним: пояснення науковців

1806 Читать новость на русском
Через що запах поту стає нестерпним
Через що запах поту стає нестерпним / zhinku.info

Британські науковці наблизились до вирішення такох проблеми, як неприємний запах поту.

Неприємного запаху піт набуває лише після контакту з бактеріями, передає ВВС.

Річ у тому, що запах поту утворюють шкірні бактерії. А найнестерпніший запах спричиняють бактерії стафілококу.

Читайте також: Топ-5 способів оригінально спалювати зайві калорії

Зі слів вчених, спітніле тіло до контакту з бактеріями запаху не виробляє. Бактерії використовують "транспортний" білок, щоби харчуватися сполуками поту, внаслідок чого виникає поганий запах.

Тож зараз вчені розробляють дезодоранти з компонентами, які блокуватимуть цей "транспортний" білок.

Як зменшити запах поту:

1. Мийте пахви милом і голіть їх, щоб піт швидше випаровувався.

2. Носіть одяг з натуральних тканин, щоб шкіра могла дихати.

Більше новин, що стосуються лікування різноманітних захворювань, медицини в Україні, здорового способу життя та харчування, вагітності та пологів, відкриттів у сфері медицини та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Теги: Здоров'я Здорове життя Медицина Гігієна Поради
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця
сьогодні, 10:01 Ангела Меркель: донька пастора, піонерка, розлучниця
Настя Сукач 1271
Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
сьогодні, 09:05 Збитий Boeіng-777 у цифрах (Інфографіка)
5 7996
За какие права украинцы готовы биться?
сьогодні, 08:40 За какие права украинцы готовы биться?
Катерина Одарченко 914
Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
16 липня, 22:00 Встреча Трампа с Путиным: мы не сразу узнаем о реальных результатах этих переговоров
Блог Медіа 1033
Підстава Росії, все для Путіна і смертельні торжества – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
16 липня, 21:33 Підстава Росії, все для Путіна і смертельні торжества – нефутбольні цікавинки ЧС-2018
2245
Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика
 10 січня , 16:03
Чому не варто поступатись місцем літнім людям: пояснення медиків
 8 листопада 2017 , 22:24
Чим загрожує жінці відсутність сексу
26 жовтня 2017 , 22:11
Це несправедливо, – екс-керівник Генштабу вказав на цинізм Заходу щодо України
8 квітня , 22:54
Пенсійна реформа: стало відомо, яку доплату пенсіонери отримають у листопаді
 1 листопада 2017 , 13:58
Священик, що влаштував "п’яну" ДТП на Рівненщині, виявився рецидивістом
 9 листопада 2017 , 20:47
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук