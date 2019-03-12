Через штормовий вітер із Апеляційного суду вилетіли тисячі документів: фото, відео
Потужний вітер вибив вікно в одному із приміщень Київського апеляційного суду. Так, звідти почали вилітати тисячі документів. Зокрема, – папки із судовими справами.
Фактично уся Солом’янська площа, проїжджа частина і навіть розташоване поруч кладовище були всіяні судовими документами. Про неординарну подію кияни пишуть у соцмережах та публікують знімки із місця подій.
Читайте також: Сильний вітер наробив лиха в Україні: повалені дерева, зірвані дахи та людські жертви (оновлено)
Так, користувач Facebook Володимир Мухін оприлюднив у мережі відео, на якому видно розкидані документи.
Сьогодні в Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду, у прямому сенсі слова, повилітали тисячі апеляційних справ! Уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду,
– написав він.
Дивіться відео: Вітер видув тисячі документів із Київського апеляційного суду
Своєю чергою, у коментарі theБабель представники суду повідомили, що серед паперів, які порозносив вітер, були лише архівні справи. Проте точну кількість документів, які були втрачені, назвати не можуть.
Судові справи розкидало і по проїжджій частині, і по всій Солом'янській площі
Також у суді пояснили: шквальний вітер вибив вікно у кімнаті, де зберігалися архівні матеріали. Поки працівники суду намагалися втримати його, на вулицю почали вилітати папери. Пізніше працівники почали збирати розкидані Києвом документи.
У суді пояснили: шквальний вітер вибив вікно у приміщенні, де зберігалися архівні справи
Зазначимо, що потужний вітер наробив чимало лиха протягом останніх 3 днів. Так, внаслідок негоди загинуло 3 осіб у Житомирській і Вінницькій областях.
Вітер зриває покрівлі будинків, вириває із корінням дерева, а у місті Южноукраїнськ від шквальних поривів навіть впала вежа одного із мобільних операторів. Окрім того, під будівлею українського парламенту 11 березня впала велика смерека. Дерево дещо пошкодило фасад Верховної Ради і загородило проїзд до паркувального місця спікера Ради Андрія Парубія.