Через штормовий вітер із Апеляційного суду вилетіли тисячі документів: фото, відео

Потужний вітер вибив вікно в одному із приміщень Київського апеляційного суду. Так, звідти почали вилітати тисячі документів. Зокрема, – папки із судовими справами.

Фактично уся Солом’янська площа, проїжджа частина і навіть розташоване поруч кладовище були всіяні судовими документами. Про неординарну подію кияни пишуть у соцмережах та публікують знімки із місця подій.

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Так, користувач Facebook Володимир Мухін оприлюднив у мережі відео, на якому видно розкидані документи.

Сьогодні в Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду, у прямому сенсі слова, повилітали тисячі апеляційних справ! Уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду,

– написав він.

Дивіться відео: Вітер видув тисячі документів із Київського апеляційного суду

«ДЕЛО ЗАКРЫТО»! Сьогодні в Києві під час буревію з приміщення Київського апеляційного суду, у прямому сенсі слова, повилітали тисячі апеляційних справ! Уся Солом’янська площа, проїжджа частина та кладовище були всіяні надбанням апеляційного суду! Володимир Мухін (с) Опубліковано Киев Оперативный Понеділок, 11 березня 2019 р.

Своєю чергою, у коментарі theБабель представники суду повідомили, що серед паперів, які порозносив вітер, були лише архівні справи. Проте точну кількість документів, які були втрачені, назвати не можуть.



Судові справи розкидало і по проїжджій частині, і по всій Солом'янській площі

Також у суді пояснили: шквальний вітер вибив вікно у кімнаті, де зберігалися архівні матеріали. Поки працівники суду намагалися втримати його, на вулицю почали вилітати папери. Пізніше працівники почали збирати розкидані Києвом документи.



У суді пояснили: шквальний вітер вибив вікно у приміщенні, де зберігалися архівні справи

Зазначимо, що потужний вітер наробив чимало лиха протягом останніх 3 днів. Так, внаслідок негоди загинуло 3 осіб у Житомирській і Вінницькій областях.

Вітер зриває покрівлі будинків, вириває із корінням дерева, а у місті Южноукраїнськ від шквальних поривів навіть впала вежа одного із мобільних операторів. Окрім того, під будівлею українського парламенту 11 березня впала велика смерека. Дерево дещо пошкодило фасад Верховної Ради і загородило проїзд до паркувального місця спікера Ради Андрія Парубія.