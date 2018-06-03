Через сильний дощ і вітер на Львівщині без світла залишаються понад 60 населених пунктів

Понад 60 населених пунктів на Львівщині знеструмлені через сильний дощ / ілюстративне фото

Понад 60 населених пунктів на Львівщині знеструмлені через сильний дощ та пориви вітру. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго