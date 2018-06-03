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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Через сильний дощ і вітер на Львівщині без світла залишаються понад 60 населених пунктів

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Понад 60 населених пунктів на Львівщині знеструмлені через сильний дощ
Понад 60 населених пунктів на Львівщині знеструмлені через сильний дощ / ілюстративне фото

Понад 60 населених пунктів на Львівщині знеструмлені через сильний дощ та пориви вітру. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго

Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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"2–3 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач у Львівській області знеструмлено 62 населених пункти", – йдеться в повідомленні.


 

Теги: Новини України Негода в Україні Новини Львова ДСНС
Джерело: 24 Канал
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