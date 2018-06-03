Через сильний дощ і вітер на Львівщині без світла залишаються понад 60 населених пунктів
Понад 60 населених пунктів на Львівщині знеструмлені через сильний дощ та пориви вітру. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго
Про це йдеться в повідомленні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
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"2–3 червня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач у Львівській області знеструмлено 62 населених пункти", – йдеться в повідомленні.
Джерело: 24 Канал
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