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      Через систему Prozorro продали 437 малих підприємств: скільки грошей надійшло в бюжет

      87 Читать новость на русском
      Prozorro
      Prozorro / Фото з відкритих джерел

      У 2018 році активно розпочалась мала приватизація, тобто продаж державного та комунального майна. На аукціонах через систему Prozorro продали 437 об'єктів.

      Про це звітували представники Міністерства економрозвитку.

      Читайте також: Родовища нафти і газу в Україні виставили на продаж у Prozorro

      Врезультаті цього державна казна поповнилась на 546 мільйонів гривень. Найпершими об'єкти на продаж виставили Львів та Ізмаїл.

      А от Київ не поспішає, жодного столичного приміщення досі не зареєстрували на продаж в системі. Мала приватизація стартувала у серпні. Першим лотом став "Зерноток" в одному з сіл Чернівецькій області. Продали його за 210 тисяч гривень.

      Ми мали до кінця цього року оголосити 300 аукціонів – це було в програмі з макрофінансування з Європейським Союзом. Ми вже не тільки оголосили, ми успішно продали 427 обєктів і реально розпродамо всі 1300 обєктів, які є в реєстрі до першого кварталу наступного року,
      – заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

      Що таке Prozorro?Це сучасна система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю.

      Теги: Гроші Міністерство економічного розвитку і торгівлі ProZorro
      Джерело: 24 канал
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