Через систему Prozorro продали 437 малих підприємств: скільки грошей надійшло в бюжет

У 2018 році активно розпочалась мала приватизація, тобто продаж державного та комунального майна. На аукціонах через систему Prozorro продали 437 об'єктів.

Про це звітували представники Міністерства економрозвитку.

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Врезультаті цього державна казна поповнилась на 546 мільйонів гривень. Найпершими об'єкти на продаж виставили Львів та Ізмаїл.

А от Київ не поспішає, жодного столичного приміщення досі не зареєстрували на продаж в системі. Мала приватизація стартувала у серпні. Першим лотом став "Зерноток" в одному з сіл Чернівецькій області. Продали його за 210 тисяч гривень.

Ми мали до кінця цього року оголосити 300 аукціонів – це було в програмі з макрофінансування з Європейським Союзом. Ми вже не тільки оголосили, ми успішно продали 427 обєктів і реально розпродамо всі 1300 обєктів, які є в реєстрі до першого кварталу наступного року,

– заявив перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов.

Що таке Prozorro?Це сучасна система проведення відкритих та ефективних публічних закупівель прозоро, яка забезпечує створення, розміщення та публікацію тендерів онлайн, обмін між учасниками торгів інформацією та документами в електронному вигляді, доступність для аналізу та громадського контролю.