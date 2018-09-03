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ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Через систему VAR немає бажання святкувати голи, – гравець "Барселони"

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Луїс Суарес
Луїс Суарес

Нападаючий "Барселони" і збірної Уругваю Луїс Суарес піддав критиці систему відеодопомоги арбітрам після перемоги над "Уескою" (8:2) в матчі 3-го туру чемпіонату Іспанії.

Дубль на свій рахунок записав Луїс Суарес. Але один з м'ячів уругвайця був зарахований лише після перегляду відеоповтору.

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"VAR відбиває бажання святкувати голи. Система сильно шкодить радісними емоціями. "Барселона" потроху знаходить свій ритм. Ми були трохи сонними на початку, але гол суперника змусив нас відреагувати", – зазначив він.

У нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії 31-річний уругвайський форвард взяв участь в трьох іграх, в яких забив 2 голи і віддав 2 результативні паси.

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Теги: Футбол Спорт
Джерело: 24 Канал
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