Через скандальний законопроект в Україні може подорожчати інтернет

Законопроект, який передбачає дозвіл СБУ блокувати сайти без рішення суду, не лише вплине на свободу слова в мережі, але й може призвести до подорожчання інтернету в Україні.

Про це каже глава Інтернет асоціації України Олександр Федієнко, повідомляє видання comments.ua.

За його словами, загальна вартість всіх техзасобів, які депутати хочуть зобов'язати закупити інтернет-провайдерів, становить близько 1,5 мільярда доларів, відповідно це позначиться і на вартості послуги для українських користувачів.

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Федієнко також додав, що законопроект спробували ухвалити ще минулого року, однак під тиском громадськості він був заморожений.

"Закупівля за гроші провайдерів техзасобів для моніторингу та блокування контенту призведе до подорожчання послуг і це шлях до монополізації на ринку", – пояснив Федієнко.

При цьому він вважає, що невеликі провайдери просто не матимуть коштів на це обладнання.

Нагадаємо, 21 червня до порядку денного Верховної Ради включено законопроект №6688. Він передбачає дозвіл СБУ блокувати сайти без рішення суду. Документ зобов'язує провайдерів за свій рахунок купувати і встановлювати устаткування для блокування сайтів.

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